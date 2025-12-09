NATO testează aproape de Rusia tehnologii care vor întări și apărarea României. Cum arată drona kamikaze a Alianței

La 200 km de granița cu Rusia, NATO testează în Finlanda tehnologiile cu care vrea să-și întărească apărarea pe flancul estic, inclusiv în România.

Drone, vehicule sau ambarcațiuni fără pilot sunt puse în scenarii cât mai aproape de realitate, pentru ca Alianța să le vadă eficiența.

Una dintre vedetele exercițiilor demonstrative din Filanda, este o dronă kamikaze, care poate fi folosită o singură dată. Este o dronă construită în Estonia. Poate lovi ținte aflate la 50 km distanță și cu o încărcătură de 4 kg poate distruge un tanc.

În ceea ce privește costurile cu această încărcătură și cu sistemele de siguranță standard pentru NATO poate ajunge la 20.000 dolari, un cost eficient, dacă ne gândim că un tanc poate costa și 5 milioane de dolari.

Tocmai de astfel de soluții caută NATO, soluții ieftine, care pot fi produse în masă și care pot fi produse repede. De aici colaborarea cu firmele civile de tehnologie. În Finlanda sunt prezente 20 de firme, au fost selectate, 78 sunt din mai multe țări, inclusiv două firme au venit din Ucraina.

NATO merge pe două direcții. Vrea comunicații avansate. De exemplu, această dronă poate acționa în zone fără semnal de satelit, acolo unde GPS-ul este inexistent sau este bruiat. Pe de altă parte, tot ceea ce am văzut în poligonul de inovare NATO este poate fi controlată de la distanță.

Unor vehicule terestre nu de foarte mari dimensiuni li se de o rută GPS și pleacă la o distanță de câțiva zeci de kilometri. Pot avea senzori, pot avea camere, dar și încărcături de până la 350kg, de exemplu.

Pot duce și armament ușor, de la mitraliere până la lansatoare de grenadă. Totodată, sunt și ambarcațiuni maritime care pot fi controlate de la distanță. Acest eveniment a fost organizat în Finlanda, special pentru flancul estic, iar următorul va fi organizat în România în aprilie anul viitor.

