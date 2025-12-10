Haitele de câini maidanezi fac ravagii într-o comună din Dolj. Intră în curțile oamenilor și le omoară animalele

Locuitorii unei comune din județul Dolj au ajuns în pragul disperării din cauza haitelor de câini fără stăpân. Animalele dau iama noaptea în gospodării și omoară tot ce le iese în cale - găini, iezi, capre sau porci.

În timp ce pagubele cresc, autoritățile ridică din umeri și spun că nu au fonduri pentru capturarea și adăpostirea acestor patrupede.

Localnicii din comuna Gighera din județul Dolj nu mai au liniște de când haitele de câini au început să umble nestingherite pe ulițe. De la începutul primăverii, numărul patrupedelor a crescut rapid. Sunt zeci sau chiar sute de animale care intră tot mai des în gospodării, în căutare de hrană.

Localnicii sunt disperați

Localnic: Mi-au omorât și câinele în curte. Mai am unul de Crăciun (n.r. porc), dar aveam unul la 50-60 de kg pentru la anul și mi l-a omorât.

Localnic: Mi-au luat 2 miei, o căpra. Mi-au omorât colea în ulița. Acum le am închise în coșar, nu pot să le dau drumul prin obor ca le mănâncă.

Mulți dintre câini ar fi fost abandonați la marginea localității. Acum, oamenii se tem inclusiv pentru siguranța lor.

Autoritățile locale recunosc că nu au fondurile necesare pentru a interveni. Doar capturarea, sterilizarea și adăpostirea sau eutanasierea unui singur câine ar costa peste 2 mii de lei.

Primăria vrea să prevadă banii pentru astfel de servicii în bugetul pentru anul viitor. Chiar și-așa, nu vor dispărea toți câinii de pe străzi.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













