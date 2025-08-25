Oamenii de știință au reușit să transplanteze un plămân de porc la om

Un plămân de porc modificat genetic a fost transplantat unui bărbat în vârstă de 39 de ani aflat în moarte cerebrală și a funcționat timp de nouă zile, potrivit unui studiu publicat de Universitatea Medicală Guangzhou din China.

Recent, s-au înregistrat unele succese în transplantarea rinichilor și inimilor de porc la oameni, dar se crede că aceasta este prima încercare reușită de a transplanta un plămân de porc la un om, scrie CNN.

Medicii speră că aceasta ar putea fi într-o zi o opțiune pentru persoanele care au nevoie de organe, dar experții spun că aceasta nu va veni prea curând.

Medicii de la Primul Spital Afiliat Universității Medicale Guangzhou din Ching nu au identificat pacientul din studiu, dar acesta este descris ca un bărbat în vârstă de 39 de ani care a fost declarat în moarte cerebrală după o hemoragie cerebrală. Doctorii i-au transplantat un plămân de porc în corpul său după ce au obținut consimțământul familiei bărbatului. Constatările au fost publicate luni în revista Nature Medicine.

În cazul oricărui transplant de la om la om sau de la animal la om – cunoscut și sub numele de xenotransplant – medicii supraveghează cu atenție infecția și respingerea.

Pacientul a primit mai multe medicamente pentru a reduce riscul de infecție și respingere. Plămânul în sine a primit, de asemenea, șase editări genetice, iar porcul donator a fost ținut într-o zonă extrem de curată și strict controlată pe întreaga sa viață.

În cadrul studiului, cercetătorii au raportat că nu au observat semne imediate de respingere după transplant, dar problemele au apărut după doar o zi.

48.000 de transplanturi în SUA anul trecut, dar 103.000 persoane pe liste de așteptare

O umflare generalizată s-a dezvoltat în tot corpul bărbatului pe măsură ce lichidul s-a acumulat în țesuturile sale, posibil din cauza unei probleme de flux sanguin. Pe lângă faptul că ajută o persoană să respire, plămânii joacă un rol în circulația sângelui.

Au existat unele semne de recuperare parțială la doar câteva zile după transplant, dar în ciuda tuturor precauțiilor, medicii au observat semne că organismul bărbatului începea să respingă organul.

La cererea familiei bărbatului, medicii au întrerupt experimentul.

„Deși acest studiu demonstrează fezabilitatea xenotransplantului pulmonar de la porc la om, rămân provocări substanțiale legate de respingerea organelor și infecție”, au scris cercetătorii în noul studiu. Aceștia au concluzionat că sunt necesare mai multe cercetări înainte ca procedura să poată fi repetată într-un studiu clinic.

Lumea are o nevoie enormă de organe donate. Numai în SUA, în 2023, lista de așteptare pentru toate transplanturile de organe a fost de două ori mai lungă decât numărul celor efectuate.

Anul trecut, au existat peste 48.000 de transplanturi în SUA, dar peste 103.000 de persoane se aflau pe listele de așteptare. Aproximativ 13 persoane din Statele Unite mor în fiecare zi așteptând un transplant, potrivit Administrației Federale pentru Resurse și Servicii de Sănătate (HRSA).

Valvele de porc au fost transplantate la oameni în ultimii 30 de ani; organele sunt mai dificile, dar medicii au observat un succes limitat cu inimile și rinichii de porc modificați genetic. De asemenea, au experimentat cu un ficat de porc modificat genetic, dar au avut mai puțin succes, cel puțin până acum.

Un american trăiește din ianuarie 2025 cu un rinichi de porc

Cel mai mare succes de până acum a fost obținut cu un bărbat din Massachusetts, Tim Andrews, care trăiește cu un rinichi de porc modificat genetic, transplantat la Spitalul General din Massachusetts în ianuarie.

Experții spun că mai este cale lungă până când transplanturile de plămâni de porc vor avea același succes.

„Nimeni nu s-ar înscrie pentru un transplant de plămâni de nouă zile”, a declarat Dr. Adam Griesemer, chirurg de transplant și membru senior al echipei de xenotransplant de la Institutul de Transplant NYU Langone, care nu a fost implicat în noua cercetare.

Griesemer a spus că transplanturile de plămâni de porc la alte animale în experimentele anterioare au arătat rezultate similare.

„Cred că este foarte important să se facă aceste studii, deoarece nu se poate presupune că modelele animale vor reflecta perfect ceea ce se întâmplă la receptorii umani”, a spus Griesemer.

Cercetătorii din China au spus că au realizat studiul, în parte, deoarece există „potențial transformativ” în xenotransplant.

Dr. Ankit Bharat, șeful secției de chirurgie toracică și directorul Institutului Toracic Northwestern Medicine Canning, a considerat cercetarea interesantă, dar a adăugat că el crede că transplanturile de plămâni de la porc la om nu vor avea loc prea curând.

„Vom învăța ceva din asta, dar nu sunt pe deplin convins că acest lucru deschide cu adevărat ușile pentru efectuarea unor studii mai ample, doar pe baza a ceea ce am observat aici”, a spus el.

Plămânii sunt mult mai complicați de transplantat decât organele precum rinichii, a spus el.

”Este deficil să elimini instinctul organismului de a respinge ceva străin”

Plămânii joacă un rol esențial în filtrarea sângelui, reglarea temperaturii, producția de trombocite, echilibrul pH-ului și apărarea imună și au funcții metabolice și endocrine. Și spre deosebire de rinichi sau inimă, plămânii sunt expuși la elemente externe, cum ar fi virusurile și bacteriile, atunci când inspiră aer.

Deoarece sunt atât de mari și acoperiți cu proteine ​​ care ajută la apărarea imună, chiar și cu un transplant de plămâni de la un alt om, este dificil să elimini instinctul organismului de a respinge ceva străin, a spus Bharat.

„Aceasta este o problemă dificil de rezolvat. Nu am rezolvat cu adevărat asta, nici măcar în organele umane”, a spus el. „Așadar, adăugați doar un alt strat de complexitate cu antigenele de porc, care pot deveni o altă problemă”.

Deși cercetătorii din spatele noului studiu au sugerat că organismul bărbatului nu a prezentat semne de respingere imediată a plămânului de porc, Bharat nu este atât de sigur după ce a analizat imaginile cu raze X și tomografia computerizată pe care le-au distribuit.

„Există multe daune”, a spus Bharat. „Nu știu dacă sunt pe deplin convins că nu a existat o respingere hiperacută”.

Cel puțin în ceea ce privește transplanturile de plămâni, Bharat consideră că progresele în utilizarea celulelor stem umane pot fi mai promițătoare decât transplantul unui organ de porc.

Griesemer a spus că există, de asemenea, cercetări în curs de desfășurare pentru a utiliza un plămân de porc ca schelă, astfel încât oamenii de știință care utilizează terapia cu celule stem să poată înlocui celulele de porc cu celule umane.

„Într-un fel, acesta nu ar fi cu adevărat un xenotransplant, deoarece celulele ar fi umane, dar structura ar proveni de la un porc”, a spus Griesemer. „Așadar, aceasta este o altă posibilitate pentru modul în care tehnologia medicală ar putea rezolva această problemă pentru persoanele care au nevoie de transplant pulmonar”.

Progresele recente în clonare și editare genetică, împreună cu o mai bună înțelegere a controlului infecțiilor, au condus o serie de instituții la descoperiri în transplantarea altor organe de porc - toți pași cheie care ar putea duce într-o zi la o sursă alternativă de organe.

