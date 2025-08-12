Cod roșu în Dolj și Mehedinți. 40 de grade la umbră și restricții pentru camioane, din cauza asfaltului care se topește

Cod roșu de caniculă, în județele Mehedinți și Dolj, iar jumătate de țară este sub cod portocaliu și cod galben, cu temperaturi de până la 39 de grade și disconfort termic accentuat.

Acolo unde s-a încins aerul, camioanele au fost trase pe dreapta, pentru că se topea asfaltul. Cu 40 de grade la umbră, oamenii din Dolj și Mehedinți s-au copt sub codul roșu de caniculă.

Pe drumurile naționale, șoferii mașinilor de mare tonaj au fost direcționați spre cele mai apropiate parcări și obligați să își întrerupă deplasarea din cauza temperaturilor care au impus restricții de circulație.

La ora 16, cel mai cald era în Calafat, Băilești, Turnu Măgurele și Drobeta-Turnu Severin, orașe în care temperatura resimțită a trecut de 40 de grade.

Diana Giurgiu, meteorolog: „Toată țara beneficiază de o ușoară răcorire, însă această răcorire nu durează prea mult, pentru că această săptămână va beneficia de un alt val de căldură ce treptat se va intensifica în toate regiunile, însă va fi mai intens pentru jumătatea de vest a teritoriului.”

Și prima săptămână din luna septembrie se anunță mai caldă decât ar fi normal.

