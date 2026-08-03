Cea mai mare parte dintre cele aproximativ 60.000 de persoane care au pătruns în teritoriul spaniol din Africa de Nord, majoritatea înotând, s-au întors în Maroc după cea mai mare trecere în masă a migranților înregistrată vreodată în acest teritoriu.

„Cea mai recentă cifră de care dispunem este 72”, a declarat reporterilor delegatul guvernului la Ceuta, Miguel Angel Perez Triano, când a fost întrebat despre numărul victimelor. Bilanțul anterior era de 67 de decese.

Mai târziu, duminică, Ministerul de Interne al Marocului a publicat propriul bilanț, precizând că 11 persoane au murit încercând să ajungă în Ceuta. Autoritățile au precizat că 10 persoane s-au înecat, iar una a căzut dintr-o zonă stâncoasă. Poliția și trupele spaniole au patrulat duminică pe străzile din Ceuta, în timp ce enclava a revenit în mare parte la normal după afluxul masiv și brusc înregistrat între miercuri și vineri, scrie Euronews.com.

La două zile după valul fără precedent de treceri ilegale, pe străzile din Ceuta mai puteau fi văzute doar grupuri izolate de migranți. Cei mai mulți dintre cei care au reușit să treacă bariera de la frontieră s-au întors de bunăvoie în Maroc în decurs de 48 de ore.

Sâmbătă, jurnaliștii AFP au observat mai mulți minori migranți rătăcind printr-un parc industrial abandonat din Ceuta, în timp ce alții dormeau pe trotuarele din apropiere.

„Toți copiii de aici vor să ajungă în Spania continentală”, a declarat Aziz Dabch, un marocan în vârstă de 41 de ani și unul dintre puținii adulți rămași în zonă.

Patrule navale și măsuri sporite de securitate

Cel mai amplu aflux de migranți înregistrat vreodată în enclava spaniolă a generat o criză cu ecouri internaționale pentru Spania, mai mulți parteneri europeni criticând autoritățile de la Madrid pentru politica lor în domeniul migrației.

În apropierea portului din Ceuta, în fața unui complex de locuințe sociale, militarii spanioli au reținut nouă migranți epuizați, care stăteau pe trotuar. Aceștia erau supravegheați de soldați sprijiniți de un vehicul blindat, potrivit unui reporter AFP.

În același timp, ambarcațiuni gonflabile ale echipelor de salvare au patrulat în apele din jurul gardului de frontieră care se prelungește în Marea Mediterană. Autoritățile au consolidat măsurile de securitate prin instalarea unei bariere plutitoare de 500 de metri.

Spania a acuzat bandele criminale că au răspândit zvonuri potrivit cărora o recentă hotărâre a Curții Supreme spaniole privind imigrația le-ar permite migranților să treacă mai ușor granița.

Unii analiști au sugerat că Marocul ar fi putut permite migranților să treacă granița pentru a exercita presiune diplomatică asupra Spaniei, care și-a îmbunătățit recent relațiile cu Algeria, vecina și dușmanul de moarte al Rabatului.

În 2021, aproximativ 10.000 de migranți au trecut granița spre Ceuta, profitând de relaxarea controalelor la frontieră din partea Marocului, măsură luată pentru a exercita presiune asupra Spaniei.

Unii dintre cei care au trecut granița au declarat că auziseră că granița era deschisă, un zvon care s-a răspândit rapid pe rețelele sociale.