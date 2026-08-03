Precizarea companiei vine în urma informațiilor apărute în spațiul public referitoare la o presupusă reducere a numărului de trenuri aflate în circulație, potrivit unui comunicat emis de conducerea companiei.

„Toate informațiile oficiale privind circulația trenurilor de metrou, programul de funcționare, precum și alte informații de interes pentru călători sunt disponibile pe website-ul Metrorex, (www.metrorex.ro), și sunt comunicate prin canalele oficiale de informare ale companiei”, a mai transmis Metrorex.