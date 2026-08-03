În această perioadă de concedii, numărul donatorilor este în scădere, în toată țara.

Încă de dimineața, localnicii din Râciu au început să vină la casa de cultură. Aici, centrul regional de transfuzie sanguină Mureș a amenajat spațiul cu tot ce e necesar pentru campanie.

Andreea Vas, donatoare: „Nu am mai donat niciodată, este prima dată. Am zis să trec peste micile frici și dacă putem ajuta un bolnav cu atât mai bine”.

Nicoleta Baciu , donatoare: „Salvăm o viață, în îndemnul de a face bine, suntem mulțumiți să facă astfel de acțiuni. Mă simt foarte bine atunci când fac un act prin care știu că am salvat o viață”.

Teodor Țigănuș, donator: „Ar mai trebui să vină să facă chiar mai des poate. Ajuți pe cineva care chiar are nevoie”.

Ciprian Alin Belean, primar comuna Râciu: „Am încercat să oferim toate condițiile pentru ca această acțiune să fie o acțiune reușită. Cel mai apropiat centru este la Târgu Mureș , astfel că prin această inițiativă, am venit noi mai aproape de cei care doresc să doneze sânge”.

În perioada de vară, numărul donatorilor scade simțitor.

Lenuța Florea, director Centrul Regional de Transfuzie Sanguină Mureș: „Lumea este plecată în concediu, în vacanță. Încercăm să organizăm și astfel de acțiuni pentru că spitalele continuă să aibă solicitări crescute de sânge și produse sanguine.

În doar câtva ore au venit zeci de localnici. Donatorii au fost recompensați cu tichete de masă în valoare de 280 de lei dar și o zi liberă la serviciu.