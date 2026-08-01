Ștrandurile din București. Locurile accesibile la preț unde poți păcăli canicula fără să golești portofelul

Pe timpul verii, ștrandurile din București sunt una dintre cele mai accesibile variante pentru cei care vor să scape de căldură fără să plece din oraș.

De la ștranduri clasice și piscine în aer liber până la parcuri acvatice cu tobogane, Capitala oferă opțiuni pentru toate bugetele. Iată unde poți merge în această vară, cât costă intrarea și care sunt locurile unde te poți răcori fără să cheltuiești foarte mult. Ștrandurile publice din București Bucureștiul are mai multe ștranduri publice și piscine în aer liber unde te poți răcori în zilele caniculare. Iată câteva unde poți scăpa de caniculă vara asta: Magic Aqua Park În Sectorul 6 se află Magic Aqua Park, care are un bazin pentru adulți și unul pentru copii. Vizitatorii au la dispoziție șezlonguri, dușuri, cabine de schimb, o terasă, un bar și un restaurant. Printre facilități se numără: • suprafață de 7 hectare Recomandări Video Cârnați prăjiți pe balcon, mâncare sustrasă prin metode ingenioase - aventuri ...

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Noile destinații preferate de români pentru vacanța de vară. Orașele europene ... • 5000 de locuri de plajă • bazin cu valuri • beach Bar • aonă de gratare • 1000 de locuri de parcare • Terenuri de fotbal/tenis/baschet • Tobogane pentru copii și adulți Magic Summer Waves Ștrandul Magic Summer Waves este cunoscut pentru cele trei bazine, dintre care două sunt destinate adulților și unul copiilor. Complexul oferă și șezlonguri, umbrele și alte facilități pentru petrecerea unei zile în aer liber. Complexul este deschis în sezonul de vară, iar programul este zilnic, între orele 09:00 și 20:00. Printre principalele facilități se numără: • mai multe piscine renovate, placate cu vitroceramică; • două piscine pentru copii; • piscină pentru adulți; • tobogane cu apă pentru copii și adulți; • zonă cu jacuzzi și apă încălzită; • 20 de scaune cu hidromasaj amplasate în piscina pentru adulți; • trei culoare dedicate înotului; • șezlonguri și zone cu umbră; • baldachine care se pot închiria în funcție de disponibilitate. Complexul are piscine cu adâncimi diferite: • piscină pentru copii sub 3 ani – 20 cm; • piscină pentru copii peste 3 ani – 40 cm; • piscină pentru adulți cu culoare de înot – 1,1 metri; • piscină pentru adulți cu tobogane – 1,5 metri. Pe lângă zonele de înot, există restaurante și un beach bar unde vizitatorii pot cumpăra băuturi, gustări și preparate calde. Zona de barbecue include grătare și un cuptor pe lemne pentru pizza. În fiecare zi sunt organizate activități pentru toate vârstele, iar în weekend au loc evenimente speciale. Programul include: • sesiuni de Aqua Gym; • clase de Zumba; • animație pentru copii; • jocuri și concursuri; • petreceri cu spumă; • muzică și DJ; • weekenduri tematice. Pentru cei care doresc mai mult confort, pot fi închiriate baldachine direct la intrare, în limita locurilor disponibile. Tarifele sunt: • luni–vineri: 60 lei; • sâmbătă–duminică: 80 lei. Magic Waves se află pe Strada Drumul Taberei nr. 115, sector 6, Bucharest, Romania, 61378

Daimon Social Club Un alt loc în care te poți relaxa este la Daimon Social Club. Locul are trei piscine, iar una este dedicată adulților, alta dedicată copiilor și una cu acces general. Locația se află în cartierul Tineretului, pe Calea Piscului 10. programul este zilnic între 09:00 și 19:00. Tarifele sunt de 120 de lei pentru adulți și 100 de lei pentru copii, iar în weekend, 160 de lei pentru adulți și 120 de lei pentru copii. Grădina Floreasca Piscina din Grădina Floreasca este potrivită pentru cei care preferă o atmosferă mai liniștită. Complexul este amplasat lângă parc și este înconjurat de spații verzi. Tariful este de 80 de lei în timpul săptămânii și 100 de lei în weekend pentru adulți. Program și tarife Luni și marți 10:00 – 18:00

60 lei – copii (3–10 ani)

80 lei – adulți și copii peste 10 ani

18:00 – 22:00

Intrare gratuită, în limita locurilor disponibile Miercuri 10:00 – 19:00

60 lei – copii (3–10 ani)

80 lei – adulți și copii peste 10 ani Joi și vineri 10:00 – 16:00

60 lei – copii (3–10 ani)

80 lei – adulți și copii peste 10 ani

16:00 – 22:00

40 lei/persoană Sâmbătă 10:00 – 19:00

100 lei – copii (3–10 ani)

120 lei – adulți și copii peste 10 ani Duminică 10:00 – 18:00

100 lei – copii (3–10 ani)

120 lei – adulți și copii peste 10 ani

18:00 – 22:00

Intrare gratuită, în limita locurilor disponibile Alte tarife Închiriere prosop: 35 lei

Aqua Garden Se află în Militari Residence, pe Strada Rezervelor nr.70 și are două piscine. Locul are o capacitate de 900 de șezlonguri, un restaurant și un bar tropical, locuri de joacă și un bazin pentru copii. Tarifele sunt de 50 de lei pentru adulți și 30 de lei pentru copii, iar în weekend, 70 de lei pentru adulți și 50 de lei pentru copii. Programul este de luni până duminică, de la 09:00 la 21:00. Tarife piscină Luni – vineri 50 RON – adulți

30 RON – copii (2-10 ani)

Gratuit – copii (0-2 ani) Sâmbătă – duminică 70 RON – adulți

50 RON – copii (2-10 ani)

Gratuit – copii (0-2 ani) Parcuri acvatice în București Dacă vrei să petreci o zi la piscină împreună cu copiii, găsești mai multe parcuri acvatice ideale pentru relaxare în familie. Unele au tobogane și piscine cu valuri, altele oferă zone de relaxare, jacuzzi sau restaurante. Iată câteva dintre cele mai cunoscute. WaterPark Otopeni WaterPark Otopeni se află la câteva minute de Aeroportul Henri Coandă și este unul dintre cele mai mari parcuri acvatice din apropierea Capitalei. Complexul are piscine, tobogane, un râu artificial de tip „lazy river”, locuri de joacă pentru copii și zone de relaxare. Programul este între 10:00 și 19:00 în timpul săptămânii și până la ora 20:00 în weekend. Biletul costă 95 de lei de luni până vineri și 120 de lei sâmbătă și duminică. Copiii sub 3 ani au acces gratuit, iar parcarea costă 20 de lei pe zi. Divertiland Park Divertiland Park, din Chiajna, este unul dintre cele mai populare parcuri acvatice din zonă. Pe lângă piscine și tobogane, complexul are 12 restaurante și zone unde poți găsi pizza, burgeri, înghețată, waffles sau bubble tea. Intrarea este 95 de lei în timpul săptămânii și 120 de lei în weekend pentru adulți. Copiii sub 4 ani intră gratuit. Lagoon Park Lagoon Park este una dintre cele mai noi atracții din Capitală. Complexul are o plajă urbană cu peste o mie de șezlonguri, zone VIP, restaurante și o lagună cu apă de până la doi metri adâncime. Accesul costă 165 de lei în timpul săptămânii și 195 de lei în weekend. Therme Therme București se află în și este unul dintre mai mari complexe de relaxare și distracție acvatică din Europa. Are trei zone, fiecare destinată unui alt tip de experiență. Zona Galaxy este destinată familiilor și copiilor și include piscine, piscină cu valuri, peste 1,6 kilometri de tobogane cu apă, jacuzzi și spații de joacă. Accesul este permis indiferent de vârstă. The Palm este rezervată persoanelor de peste 14 ani și este dedicată relaxării. Aici găsești piscine interioare și exterioare, palmieri, piscine cu apă minerală, hidromasaj și zone de plajă. Biletul pentru această zonă include și accesul în Galaxy. Elysium este zona premium a complexului și oferă acces la mai multe saune tematice, spații wellness și tratamente de relaxare. Biletul include automat accesul în toate cele trei zone. Prețurile diferă în funcție de zona aleasă și de timpul petrecut în complex. Pentru zona Galaxy, tarifele pornesc de la 71 de lei pentru trei ore în timpul săptămânii și de la 81 de lei în weekend. Pentru o zi întreagă, prețul ajunge la 141 de lei în timpul săptămânii și 151 de lei în weekend. Accesul în The Palm și Elysium este mai scump, deoarece include facilități suplimentare și acces în celelalte zone.

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