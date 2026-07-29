Estimările arată că, în intervalul 30 iulie, ora 10:00 - 31 iulie, ora 9:00, în Capitală, vremea se va menţine călduroasă, cerul va fi senin, iar vântul va sufla slab şi moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 32 de grade, iar cea minimă va fi cuprinsă între 15 şi 18 grade.

De asemenea, în perioada 31 iulie, ora 9:00 - 1 august, ora 9:00, vremea călduroasă va persista. Cerul va fi senin, vântul va sufla slab, iar temperatura maximă va fi de 32 - 33 de grade. În acelaşi timp, minima va oscila între 16 şi 19 grade.

Potrivit sursei citate, între 1 august, ora 9:00, şi 2 august, ora 9:00, regimul termic va fi în continuare călduros, cu cerul senin şi vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va ajunge la 34 de grade, în timp ce minima se va încadra între 16 şi 19 grade.

Totodată, în intervalul 2 august, ora 9:00 - 3 august, ora 10:00, disconfortul termic va fi în creştere. Cerul va fi variabil, în orele amiezii, şi mai mult senin în restul intervalului, iar vântul va sufla slab şi moderat. Temperatura maximă va fi de 33 - 35 de grade, iar cea minimă de 16 - 19 grade.

Municipiul Bucureşti se va afla, în intervalul 30 iulie, ora 10 - 3 august, ora 10:00, sub o informare de caniculă, disconfort termic şi nopţi tropicale.