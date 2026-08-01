Cerul rămâne senin în majoritatea zonelor. Doar pe la munte, mai pe seară, e posibil să apară câțiva nori de ploaie.

Vremea în fiecare regiune

Vedem ce se întâmplă în fiecare regiune și începem cu Dobrogea și cu Bărăganul. Atmosfera se menține însorită toată ziua, iar vântul devine ceva mai activ pe litoral.

Și tot pe litoral găsim cele mai modeste temperaturi din țară: 26...28 de grade. În Bărăgan se face destul de cald. Se vor atinge 33 de grade.

Mai sus, în Moldova sudică și în nordul Munteniei, temperaturile cresc față de ieri, dar se opresc sub pragul caniculei și vor fi cel mult 34 de grade. Norii nu prea apar nici în această zonă şi vântul este destul de liniștit.

În jumătatea nordică a Moldovei și în Bucovina avem o dimineață plăcută, dar soarele încălzește rapid atmosfera. Maximele ajung la 34...35 de grade, iar disconfortul termic se accentuează după prânz.

În nordul Transilvaniei și în Maramureș se face și mai cald. Canicula se instalează pe zone vaste. Stresul termic este unul foarte ridicat în miezul zilei, când se ating valori de 37, poate 38 de grade. În zonele de munte e posibil să vină o ploaie slabă, de scurtă durată.

În vestul României urmează încă o zi toridă, cu aer greu de respirat și până la 39 de grade la umbră. Vântul devine mai insistent în sudul Banatului și s-ar putea să fie ceva condiții de ploaie, dar asta doar pe la munte.

Căldura se intensifică și în Transilvania. După o dimineață cam răcoroasă în depresiuni, amiaza aduce caniculă și 35 de grade în vestul acestei provincii. La fel ca în celelalte regiuni, o să fie soare în cea mai mare parte a zilei.

Nici în Oltenia nu prea vedem norii. O să fie caniculă și aici. Temperaturile urcă până la 36 de grade la Drobeta-Turnu Severin, iar atmosfera devine sufocantă după orele prânzului.

Se face foarte cald și în sudul țării, însă deocamdată pe aici nu vorbim despre caniculă, iar maximele se opresc pe la 34 de grade.

Vremea în București

Și în București avem o zi însorită și o amiază călduroasă, cu 34 de grade în termometre. Nu uitați, această valoare e măsurată la umbră, așa că în plin soare o să fie mult mai cald. La noapte, temperatura coboară până la 19 grade în centru și ajunge la 15 grade la marginea orașului.

Vremea la Munte

La munte avem vreme frumoasă în cea mai mare parte a zilei. Spre seară apar ceva înnorări, iar în masivele vestice și în cele nordice e posibil să vină o ploaie rapidă, trecătoare. În vestul Carpaților Meridionali se intensifică vântul.

Vremea la Mare

Pe litoral găsim vreme bună, cer senin și un vânt mai activ după orele amiezii. Căldura nu exagerează în această zonă. Maximele din stațiuni se opresc pe la 29 de grade. Apa mării are 22...23 de grade.