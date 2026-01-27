Mai multe râuri din centrul, sud-vestul și nordul țării sunt în pericol să iasă din matcă, iar hidrologii au emis un Cod galben și portocaliu în mai multe județe.

Potrivit meteorologilor, în unele zone ar putea ploua într-o singură zi cât într-o lună. Efectele au apărut deja în zone din sud-estul și nordul țării.

Inundațiile lovesc primele localități

După ploile abundente din ultimele zile, mai multe străzi și gospodării din Drobeta-Turnu Severin au fost inundate! Pompierii scot apa cu motopompele din curțile oamenilor.

Daniela Înțeleptu, ISU Mehedinți: „Se acționează cu două motopompe remorcabile și o autopompă portabilă.”

Mobilizare pentru prevenirea inundațiilor și în județul Dolj. Râurile Râșnic și Terpezița s-au revărsat, iar cei de la Apele Române intervin preventiv și fac diguri din mii de saci cu nisip.

Circulația pe o porțiune din drumul județean dintre Mischii și Caracal este blocată.

Localnic: „Apă vine de acolo și ajunge undeva până aici. Circulația este oprită, nu se știe când se va da drumul.”

Șoferii au fost nevoiți să ocolească zona, însă pentru localnici situația este mult mai grea. Cei care au drumuri de făcut sunt nevoiți să meargă pe jos, prin apă.

Gheorghe Irimescu, localnic: „O situație de nedescris. Suntem obișnuiți de multe ori să o luăm pe la vecini ca să ieșim din curți. Noi nu mai plecăm, rămânem aici. Nu se poate circula.”

Inundația în zonă s-a produs după ce tuburile de scurgere de sub podul de cale ferată nu au mai făcut față șuvoaielor.

Cătălin Băluță, reprezentant Apele Române: „Acum monitorizăm să vedem, mai crește sau mai scade. 70 cm. În 3-4 ore, cam așa, a crescut.”

Reprezentanții Apelor Române au rămas în zonă și urmăresc situația.

Intervenții de urgență în Maramureș

S-a intervenit de urgență și în localitatea Răzoare, din județul Maramureș. Pompieri, angajați de la serviciul de gospodărire a apelor și voluntari sunt în alertă după ce râul Lăpuș a ieșit din matcă! Apele poartă la vale sloiuri mari, după dezgheț.

Florin Sălăjan, prefect Maramureș: „S-au format câteva poduri de gheață datorită topirii accelerate, s-a intervenit cu utilaje pentru a asigura curgerea apei.”

Aproximativ 40 de hectare de teren agricol au fost afectate. Echipele au făcut un dig provizoriu de peste 200 de metri din saci cu nisip. În zonă sunt așteptați pirotehniștii pentru a încerca dinamitarea bucăților mari de gheață.

