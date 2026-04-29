Problemele de aprovizionare forțează investiții rapide în regiune, în special pentru o producție mai mare de gaz și electricitate. Primul pas concret a fost deja făcut: un acord pentru un interconector de gaz în regiune, între Bosnia și Croația. În acest context, Statele Unite ale Americii vizează o creștere puternică a exporturilor de gaz lichefiat în Europa, iar România poate juca un rol important pentru distribuția în întreaga regiune.

Până în 2030, capacitatea de export de gaz natural lichefiat a Statelor Unite ar urma să se dubleze, iar americanii își propun să crească semnificativ livrările către Europa. Pentru asta, e nevoie însă de investiții în regiune, iar România ar putea avea de câștigat.

Nicușor Dan, președintele României: „Noi vrem să avem o prezență americană în România și vrem ca această configurație economică să fie favorabilă României. Asta poate să însemne un câștig din taxele de tranzit, poate să însemne multe lucruri. România a inițiat o discuție cu toate aceste țări despre exact cifrele acestei potențiale afaceri”.

Spre deosebire de piața petrolului, unde trebuie să ne obișnuim cu scumpiri din cauza războiului din Iran, spun experții, gazul american ar putea avea prețuri accesibile.

Landon Derentz, Global Energy Center: „În SUA, ironia e că, pe măsură ce trebuie produs mai mult țiței, gazul e mai ieftin. Scopul e să ajungă în cele 3 mări și în România. Asta e toată premisa coridorului vertical, avem terminale, infrastructură. Vedem România jucând un rol important”.

Există interes pentru investiții americane mai mari în România, a anunțat secretarul american pentru Energie, după o discuție cu președintele Nicușor Dan.

Chris Wright, secretarul american pentru Energie: „Există cel puțin două proiecte nucleare aflate în discuție. Un angajament reînnoit, de ambele părți, de a merge mai departe cu extinderea capacității de producție nucleară în România, de a găsi soluții de finanțare pentru dezvoltarea rețelei de conducte, de a folosi depozitele subterane de gaze din România și de a coopera în exploatarea offshore. Pe măsură ce proiectul Neptune Deep avansează, România ar putea deveni un producător semnificativ mai mare de gaze naturale și petrol”.

Corespondent Știrile Pro TV: „Șeful statului a avut la Dubrovnik și o întâlnire cu cancelarul austriac, iar unul dintre principalele subiecte a fost schimbarea modului în care se stabilește prețul energiei electrice. Mai exact, se caută o soluție prin care să nu mai fie legat direct de cel al gazului, așa cum se întâmplă acum. În contextul războiului din Iran, experții avertizează că există riscul ca, odată cu scumpirea gazului, să crească și prețul electricității. Acum, mai multe state urmează să vină cu propuneri pentru un nou mecanism de calcul, care ar urma să fie aplicat la nivelul întregii Uniuni Europene.”