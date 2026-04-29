„Cheltuim în jur de 25 de miliarde de dolari pentru Operațiunea Epic Fury. Cea mai mare parte pe muniții", a precizat Hurst. Cifra a fost reiterată ulterior de Hegseth, informează AFP și Reuters, preluate de Agerpres.

Întrebat despre cheltuielile viitoare, ministrul american al apărării a evitat să dea o estimare, replicând retoric: „Care este prețul de plătit pentru a ne asigura că Iranul nu va dobândi niciodată arme nucleare?".

Statele Unite și Israelul au lansat ofensiva împotriva Teheranului pe 28 februarie. Un armistițiu – prelungit de Donald Trump fără termen limită – este în vigoare de trei săptămâni, însă negocierile pentru încheierea definitivă a războiului din Orientul Mijlociu se află în impas.