Potrivit sursei citate, în acest interval sunt posibile scurgeri importante pe versanţi, torenţi şi pâraie, viituri rapide pe râurile mici, cu posibile efecte de inundaţii locale, precum şi creşteri de debite şi niveluri, cu posibile depăşiri ale Cotelor de Atenţie, scrie News.ro.

Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor (INHGA) a actualizat Atenţionarea Hidrologică din 25 august, ca urmare a situaţiei hidrometeorologice actuale, a precipitaţiilor prognozate şi a propagării acestora.

Codul galben vizează mai multe râuri

Astfel, în intervalul 26 august, ora 12:00 – 27 august, ora 10:00, este instituit Codul Galben pe râuri din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Someş, Crişul Repede, Crişul Negru, Crişul Alb, Mureş, Bega, Timiş, Jiu, Olt, Argeş, Ialomiţa, Buzău, Bistriţa, Moldova şi Suceava, precizează sursa citată.

De asemenea, sunt vizate anumite sectoare de râuri din judeţele: Maramureş, Bistriţa-Năsăud, Bihor, Cluj, Arad, Hunedoara, Harghita, Mureş, Alba, Sibiu, Timiş, Caraş-Severin, Gorj, Covasna, Braşov, Vâlcea, Argeş, Dâmboviţa, Prahova, Ialomiţa, Buzău, Suceava şi Neamţ.

„În intervalul menţionat, sunt posibile scurgeri importante pe versanţi, torenţi şi pâraie, viituri rapide pe râurile mici, cu posibile efecte de inundaţii locale, precum şi creşteri de debite şi niveluri, cu posibile depăşiri ale Cotelor de Atenţie”, precizează sursa citată.

Totodată, aceeaşi sursă menţionează că fenomenele se pot produce cu probabilitate şi intensitate mai mari pe unele râuri mici din judeţele: Cluj, Argeş, Dâmboviţa, Harghita şi Mureş.

Viiturile pot crește rapid nivelul râurilor

Hidrologii recomandă populaţiei să evite traversarea cursurilor de apă şi deplasarea prin zonele inundate, să nu se apropie de malurile râurilor şi să îşi protejeze bunurile aflate în zonele expuse riscului. Totodată, este importantă urmărirea comunicărilor oficiale şi respectarea indicaţiilor transmise de autorităţi.

Specialiştii hidrologi monitorizează permanent evoluţia situaţiei hidrometeorologice, iar prognoza va fi actualizată în funcţie de evoluţia fenomenelor.