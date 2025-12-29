Cod galben de vânt puternic în Moldova, Dobrogea și Carpații Meridionali. Avertismentul salvamontiștilor

Este cod galben de vânt puternic în Moldova, Dobrogea și în toată zona Carpaților, cel puțin până marți. Iar duminică, vântul a bătut năpraznic și a făcut prăpăd în regiunile aflate sub cod roșu.

La rafală, a depășit 120 de kilometri pe oră.

În Gorj, un punct medical Salvamont a fost spulberat cu totul.

În zonele din Carpații Meridionali și de Curbură, vizate de codul roșu, la peste 1.700 de metri altitudine, rafalele de vânt au depășit ieri 120 de kilometri pe oră.

La baza Salvamont Argeș, de la cota 1.800, au fost minus 9 grade Celsius, însă din cauza viscolului, temperatura resimțită era de minus 17 grade.

Cristian Toma, șef Salvamont Argeș: „Vă recomandăm să rămâneți în zona bazelor, în zona cabanelor, să nu încercați să vă deplasați pe traseele montane.”

Pe vârful Păpușa, un container metalic de prim ajutor, folosit de salvamontiști, a fost azvârlit cât colo de vijelie.

Sabin Cornoiu, șef Salvamont România: „Îl aveam ancorat pe platformă de beton, dar probabil vântul foarte puternic a reușit să distrugă și acest modul metalic.”

În mijlocul urgiei, acești turiști au oprit mașina ca să facă fotografii, îmbrăcați ca de primăvară.

În județul Suceava, mai multe mașini au derapat și au nimerit în șanț.

Vântul a bătut cu putere și în zonele mai joase. În județul Botoșani, un brad din curtea Spitalului Darabani s-a prăbușit peste acoperiș.

Iar în Iași, vântul puternic a doborât peste 20 de copaci. În această dimineață, acoperișul unui bloc de lângă Iași a fost desprins de vijelie și putea să cadă peste trecători.

Pompierii au intervenit cu mai multe echipaje și au îndepărtat pericolul. Nimeni nu a fost rănit.

Corespondent Știrile PRO TV: „Singura veste bună ar fi, spun meteorologii, că mâine vântul va bate cu putere doar în Carpații Meridionali și în patru județe din sudul țării, mai exact Mehedinți, Dolj, Olt și Teleorman, pe unde a fost emis cod galben.

După 24 de ore de viscol, pe raza județului Brașov, autoritățile au intervenit în cel puțin 16 situații de urgență. În cele mai multe cazuri a fost vorba de copaci prăbușiți și acoperișuri distruse.

Iar în Prahova, municipiul Câmpina a rămas din nou fără apă potabilă. Vântul a afectat rețelele electrice, iar stația de tratare Voila și stația de pompare Doftana au rămas fără curent electric. Situația a fost remediată în urmă cu aproximativ 30 de minute, transmit autoritățile locale.

Drumarii au lucrat toată dimineața pe Transalpina, la curățarea drumului care leagă localitățile Novaci și Rânca. Circulația a fost reluată la ora 9.00, după ce codul roșu de viscol a expirat. Turiștii prinși de vremea rea în stațiune au putut să coboare doar în spatele utilajelor de deszăpezire.”

