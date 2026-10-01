Etapa de testare a platformei, începută la 15 septembrie, s-a încheiat pe 29 septembrie. În perioada de testare, aplicaţia mobilă şi portalul au fost utilizate în condiţii reale, iar funcţionalităţile şi fluxurile de plată au fost monitorizate şi optimizate pe baza sugestiilor utilizatorilor, potrivit unui comunicat de presă al Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), scrie Agerpres.

TollRo se aplică vehiculelor cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone, concepute pentru transportul de marfă, precum şi vehiculelor de transport mixt asimilate acestora, care circulă pe reţeaua de drumuri naţionale, drumuri expres şi autostrăzi din România.

Tariful se calculează în funcţie de distanţa parcursă, masa vehiculului, clasa EURO şi tipul de drum.

Utilizatorii vor putea achita tariful TollRo fie printr-un tichet de rută, plătit în avans pentru un traseu stabilit înaintea călătoriei, fie prin tarifare în funcţie de distanţa parcursă. În acest ultim caz, traseul este înregistrat prin aplicaţia mobilă TollRo, iar plata se face din portofelul electronic.

De la 1 octombrie, plata şi gestionarea serviciilor se vor putea face prin portalul www.etoll.ro şi aplicaţia mobilă TollRo, disponibilă gratuit pentru iOS şi Android. Rovinieta va putea fi cumpărată şi de la distribuitorii autorizaţi, punctele de vânzare CNAIR şi punctele de trecere a frontierei, precum şi prin SMS.

Rovinietele cumpărate până la 30 septembrie prin sistemul actual îşi păstrează valabilitatea până la data înscrisă pe acestea. Nu este necesară achiziţia unei noi roviniete, iar verificarea în trafic se va face automat.

Vânzarea prin sistemul actual va fi oprită la 30 septembrie, ora 23:59, iar începând cu 1 octombrie, ora 00:00, toate rovinietele şi tichetele de rută noi vor fi emise exclusiv prin platforma TollRo.

Plata TollRo prin furnizorii de servicii de taxare electronică (SETRE), interoperabilă cu sistemele de taxare din Uniunea Europeană, va fi disponibilă începând cu 15 ianuarie 2027.

Informaţii despre TollRo, tarife, reţeaua de drumuri şi modalităţile de plată sunt disponibile pe portalul oficial etoll.ro.