Mama lui a fost cea care l-a găsit marți fără viață. Anchetatorii iau în calcul o supradoză de suplimente pentru creșterea masei musculare - posibil în combinație cu băuturi energizante.

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Deși femeia a sunat la 112 imediat ce a făcut descoperirea îngrozitoare, medicii nu l-au mai putut salva pe tânăr. Au constatat că era mort de aproximativ 12 ore.

În jurul trupului neînsuflețit erau numeroase flacoane de la suplimente folosite pentru creșterea masei musculare, potrivit echipajelor de salvare.

Alina Ferariu, medic SAJ Iași: „L-am găsit decedat, cu rigiditate instalată, fără indicație de resuscitare. Mi-au atras atenția în încăpere multe recipiente proteice, suplimente nutritive. Mama a relatat consum de energizante și suplimente nutritive comandate de pe internet.”

Tânărul mergea frecvent la sală, spun cunoscuții

Tânărul își dorea să fie în formă și mergea des la sală, spun cunoscuții.

Băiat: „Îl vedeam doar cu echipament, geamantan din ăla mare, mergea la sală, un om ok, la locul lui.”

Băiat: „Era făcut.”

Femeie: „Un băiat liniștit, ne saluta.”

Criminaliștii au ridicat probe de la locul unde a fost găsită victima. Iar trupul fără viață a fost transportat marți noapte la Institutul de Medicină Legală din Iași, pentru necropsie. Din primele informații, tânărul nu avea afecțiuni cunoscute.