Un bărbat din Cluj care a înșelat zeci de persoane cu aproape un milion de lei a fost condamnat la 4 ani de închisoare

05-12-2025 | 17:42
Un bărbat din Cluj, acuzat în urmă cu 3 ani că a înșelat zeci de oameni cu sume mari de bani, a fost condamnat definitiv la 4 ani de închisoare cu executare. Prejudiciul este de aproape un milion de lei.

Alexandra Clej

Potrivit procurorilor, bărbatul a păcălit zeci de persoane timp de aproape doi ani. Avea un magazin de reparații de telefoane mobile și, după ce le câștiga încrederea clienților, le promitea telefoane, laptopuri sau chiar terenuri la prețuri avantajoase și le cerea bani în avans. Apoi nu mai furniza nimic. În plus, ar fi luat mai multe telefoane de la alți furnizori, fără să le mai plătească.

Una dintre persoanele înșelate i-ar fi dat individului 200.000 de euro, cu promisiunea că împreună vor deschide o franciză a unui brand important de telefoane.

În realitate, bărbatul folosea banii pentru a-și plăti diverse datorii și pentru a investi în criptomonede, iar produsele promise nu au fost livrate niciodată.

Prejudiciul total a ajuns la aproape un milion de lei.

Curtea de Apel Cluj l-a condamnat joi definitiv pe escroc la 4 ani de închisoare cu executare pentru înșelăciune în formă continuată.

ÎCCJ contestă din nou la CCR legea privind pensiile speciale din Justiție: „Discriminează magistrații”

