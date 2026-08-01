Un blocaj atmosferic de tip Omega menține masa de aer tropical deasupra României. Duminică intră în vigoare și primul cod roșu de caniculă din acest episod de căldură.

În Timișoara, Arad și Oradea, temperaturile resimțite au fost de 41 de grade. Masa de aer tropical care a traversat vestul Europei a ajuns și deasupra României.

Meteorologii vorbesc despre un blocaj atmosferic asemănător literei grecești Omega. În centrul ei se află o zonă de presiune ridicată, care acționează ca un capac și nu lasă aerul rece să pătrundă, astfel căldura rămâne deasupra aceleiași regiuni mai multe zile, chiar săptămâni, iar temperaturile continuă să crească.

Așa cum se întâmplă acum.

Orașe pustii la amiază, sub arșița caniculei

La amiază, orașele din vest erau aproape pustii. Cei care au ieșit din casă au încercat să se protejeze de soare.

În Baia Mare, oraș aflat sub cod portocaliu, indicele temperatură-umezeală a atins pragul critic de 80 de unități.

Și la Cluj-Napoca, temperaturile au depășit pragul de caniculă de 35 de grade.

Corespondent Știrile PRO TV: „În miezul zilei, Piața Unirii din Cluj este aproape goală, chiar dacă e weekend. Cei care au vrut totuși să iasă din casă s-au adăpostit la umbra teraselor și și-au luat băuturi cu multă gheață, iar alții s-au pregătit cu sticle de apă sau evantaie.”

Băiat: „E un pic devastator. De-aia, după cum vezi, mi-am luat un pahar de gheață cu lămâie, cu apă minerală, ca să pot să trec și eu cu bine peste această zi călduroasă.”

Cod roșu de caniculă în vestul țării

Duminică, 02 august, județul Cluj se va afla sub cod portocaliu de caniculă, iar autoritățile locale se pregătesc să deschidă punctele de prim ajutor din oraș.

Dar în zilele următoare, valul de căldură se va extinde în aproape toată țara.

Iris Răducanu, meteorolog de serviciu: „Mâine va fi în vigoare un cod roșu pentru județele Satu Mare, Bihor și Arad. Acolo, valul de căldură intens va persista pentru a treia zi consecutiv și se vor înregistra temperaturi extreme. Nici în zilele următoare nu scăpăm de caniculă. Valul de căldură se va intensifica, în special în vestul și centrul teritoriului, dar se va și extinde în sudul și estul țării.”

Canicula pune presiune și pe rețelele de alimentare cu apă.

În județul Dolj, în unele localități au fost introduse restricții, iar apa este furnizată după un program stabilit.