Ciorile fac haos în Arad. Locuitorii sunt exasperați de zgomot și cer intervenția autorităților

Stoluri mari de ciori îi înnebunesc pe locuitorii Aradului. Seara, când păsările revin la cuiburile din zona centrală, nu se mai vede cerul, iar gălăgia este de nedescris.

Autoritățile spun că au încercat în repetate rânduri să le îndepărteze, dar fără succes.

Exasperați de zgomotul făcut de ciori, oamenii au cerut în repetate rânduri ajutorul autorităților locale.

Femeie: „Sinistru. Foarte supărător și deranjant și nu ne place, trebuie o schimbare neapărat.”

Biologii spun că păsările preferă orașele pentru că acolo găsesc mai ușor hrană.

Ralu Cotrău, purtător de cuvânt Primăria Arad: „Am avut câteva încercări de a le alunga din oraș, le-am relocat cuiburile, la un moment dat s-a montat și o bufniță artificială menită să le sperie, însă ciorile sunt foarte inteligente și se adaptează foarte ușor, prin urmare sperăm ca legislația să se modifice.”

Ornitologii confirmă că, pe lângă păsările autohtone, multe altele vin din nordul Europei.

Nagy Attila, ornitolog Societatea Milvus: „Este o specie sedentară, care la noi și cuibărește, dar nici nu pleacă. Deci stă tot anul, mai ales în ultimii ani, când iernile sunt foarte blânde. Ba mai mult, vin la noi populații importante din nordul Europei, deci unde vremea este mai crudă.”

În plus, cum ciorile sunt păsări inteligente, evită câmpurile, pentru că acolo pot fi atacate de prădători.

