Ciorile fac haos în Arad. Locuitorii sunt exasperați de zgomot și cer intervenția autorităților

29-10-2025 | 07:16
ciori

Stoluri mari de ciori îi înnebunesc pe locuitorii Aradului. Seara, când păsările revin la cuiburile din zona centrală, nu se mai vede cerul, iar gălăgia este de nedescris.

autor
Adrian Crăciunoiu,  Călin Ardelean

Autoritățile spun că au încercat în repetate rânduri să le îndepărteze, dar fără succes.

Exasperați de zgomotul făcut de ciori, oamenii au cerut în repetate rânduri ajutorul autorităților locale.

Femeie: „Sinistru. Foarte supărător și deranjant și nu ne place, trebuie o schimbare neapărat.”

Biologii spun că păsările preferă orașele pentru că acolo găsesc mai ușor hrană.

cioară
Cele patru „arme secrete” ale Primăriei Municipiului București împotriva ciorilor din Cișmigiu

Ralu Cotrău, purtător de cuvânt Primăria Arad: „Am avut câteva încercări de a le alunga din oraș, le-am relocat cuiburile, la un moment dat s-a montat și o bufniță artificială menită să le sperie, însă ciorile sunt foarte inteligente și se adaptează foarte ușor, prin urmare sperăm ca legislația să se modifice.”

Ornitologii confirmă că, pe lângă păsările autohtone, multe altele vin din nordul Europei.

Nagy Attila, ornitolog Societatea Milvus: „Este o specie sedentară, care la noi și cuibărește, dar nici nu pleacă. Deci stă tot anul, mai ales în ultimii ani, când iernile sunt foarte blânde. Ba mai mult, vin la noi populații importante din nordul Europei, deci unde vremea este mai crudă.”

În plus, cum ciorile sunt păsări inteligente, evită câmpurile, pentru că acolo pot fi atacate de prădători.

Sursa: Pro TV

29-10-2025 07:16

Invazie de ciori între Galați și Brăila. Un cameraman amator a filmat mii de păsări
Invazie de ciori între Galați și Brăila. Un cameraman amator a filmat mii de păsări

Invazie de ciori între Galați și Brăila! Un cameraman amator a filmat la sfârșitul săptămânii trecute, în zona podului peste Dunăre, mii de păsări.

Cele patru „arme secrete” ale Primăriei Municipiului București împotriva ciorilor din Cișmigiu
Cele patru „arme secrete” ale Primăriei Municipiului București împotriva ciorilor din Cișmigiu

Iunie este luna în care stolurile de ciori se întorc în Cișmigiu și fac mizerie greu de suportat. Așa se întâmplă de mulți ani, iar Primăria Capitalei, care administrează parcul prin intermediul ALPAB, n-a găsit nicio soluție pentru a scăpa de ele.

Ciorile fac prăpăd zeci de hectare de culturi agricole în fiecare an. Păgubit: ”Scoate porumbul şi la 20 de cm înălţime”
Ciorile fac prăpăd zeci de hectare de culturi agricole în fiecare an. Păgubit: ”Scoate porumbul şi la 20 de cm înălţime”

Zeci de hectare de culturi agricole sunt distruse de ciori în fiecare an în toată țara. Pentru că aceste păsări sunt protejate de lege în Europa, agricultorii nu le pot face nimic. Sigura soluție este să păzească terenurile, permanent ca să le alunge.

„Regii molozului”. Cum se îmbogățesc firmele care transformă râul Argeș într-o groapă de gunoi
„Regii molozului”. Cum se îmbogățesc firmele care transformă râul Argeș într-o groapă de gunoi

Râul Argeş a devenit în ultimii ani groapa de gunoi a Capitalei. Expansiunea construcţiilor din Bucureşti şi Ilfov avea nevoie de un loc care să înghită sutele de mii de tone de moloz.

Facturile la curent l-au speriat și pe șeful ANRE, care ia 15.000 de euro lunar. A schimbat furnizorul să taie din cheltuieli
Facturile la curent l-au speriat și pe șeful ANRE, care ia 15.000 de euro lunar. A schimbat furnizorul să taie din cheltuieli

Unele dintre cele mai mari salarii de la stat vor fi tăiate de la 1 ianuarie. Șefii autorităților de reglementare și-au prezentat în Parlament reformele care le vor afecta inclusiv propriile venituri.

Primele drone militare „Made in Romania”. Cum arată și cum au făcut față testelor prototipurile fabricate în țară
Primele drone militare „Made in Romania”. Cum arată și cum au făcut față testelor prototipurile fabricate în țară

Premieră importantă în Brașov, unde a fost lansată o încărcătură explozivă din dronă. S-a întâmplat în poligonul uzinei Carfil, care, în colaborare cu americanii, ar urma să producă șapte modele de drone destinate armatei.

