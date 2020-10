Cine este Traian Berbeceanu, noul prefect al Capitalei. ”Grupuri interlope au ajuns să facă legea în București”

După bâlbe și declarații contradictorii făcute în plină pandemie, prefectul Capitalei a fost schimbat cu fostul comisar de poliție Traian Berbeceanu.

Fost șef al Brigăzii de Combatere a Criminalității Alba, Berbeceanu a devenit cunoscut pentru anchetele împotriva interlopilor din vestul țării, dar mai ales după ce a fost reținut și anchetat de DIICOT, care a pretins atunci că ar fi sprijinit o grupare criminală.

Însă Berbeceanu a fost achitat când judecătorii au stabilit că a fost victima unei înscenări de manual.

Fostul comisar de poliție Traian Berbeceanu, ajuns în funcția de șef al Biroului de Combatere a Criminalității în Alba, și-a clădit o imagine de luptător cu interlopii din vestul țării.

Anchetele sale spectaculoase au fost prezentate pe larg în presă după ce a decapitat rețele periculoase de crimă organizată.

În 2007 a fost declarat polițistul anului. De numele său se leagă dosare celebre, cum ar fi cel al brățărilor dacice sau al clanului mafiot "Spuma și Bibanul" care a cutremurat Deva anilor 2000. Printre cei reținuți atunci s-a numărat chiar și șeful poliției din Deva.

Berbeceanu mai are la activ dosarul "Hidra", cu peste 200 de persoane cercetate în afaceri de miliarde de lei cu fier vechi.

De asemenea, a prins și mai mulți traficanți periculoși de droguri.

La începutul anului 2013 însă, a fost acuzat că a sprijinit la rândul său anumite rețele criminale. Traian Berbeceanu a negat acuzațiile. A fost însă arestat și judecat.

Dosar înscenat de DIICOT

Apoi cazul fostului șef al Brigăzii de Combatere a Crimei Organizate Alba a luat o turnură spectaculoasă, de film hollywoodian.

Procurorii DNA au descoperit că procurorul șef al DIICOT Alba, un polițist și un fost procuror i-au înscenat totul, din răzbunare.

I-au făcut lui Berbeceanu un dosar penal cu mărturii mincinoase și au obținut arestarea lui. Cei trei au fost condamnați între timp.

Traian Berbeceanu a fost eliberat și s-a pensionat în 2018. A avut timp să scrie o carte și să posteze pe Facebook. Printre altele, a descris condițiile groaznice din închisoare.

"Lângă ușa metalică era o găleată de plastic, roșie, cu capac... mi s-a spus că aceea era "toaleta". Paturile din fier erau dotate cu niște saltele jegoase, complet uzate, urât mirositoare”.

Cartea sa, "Radiografia unei mârșăvii judiciare", a devenit bestseller. Lansată în mai multe orașe, a fost cumpărată în zeci de mii de exemplare.

Dar autorul nu a rămas mult la pensie. Fostul comisar a fost numit la sfârșitul anului trecut șef de cabinet al ministrului Afacerilor Interne, iar acum a ajuns prefect al Bucureștiului.

Asta după ce fostul prefect Gheorghe Cojanu, care este și președintele Comitetului pentru Situații de Urgență, s-a încurcat în declarații despre situația sanitară în plină pandemie.

Cel care a semănat frica în interlopii din vestul țării a avut emoții la evenimentul organizat cu fast pe o peluză din apropierea sediului Prefecturii București. La fel și ministrul Marcel Vela.

Marcel Vela, ministrul Afacerilor Interne: "Stimați salariați din cadrul prefecturii municipiului Bacă... București. Dragi invitați. Tuturor cetățenilor din municipiul București, multă încredere că va fi bine".

Traian Berbeceanu, prefectul Capitalei: ”Pentru a rezolva cu operativitate toate problemele care... ne vor provoca și ne vor... avea... Vor aștepta o soluție din partea noastră. Vă mulțumesc din tot sufletul, sunt emoționat și...”.

În conferință de presa, jurnaliștii au vrut să afle ce-l recomandă pe Traian Berbeceanu în funcție și dacă a renunțat la pensia sa.

Traian Berbeceanu: ”Nu am renunțat la pensie, pensia am dobândit-o în mod legal. Mă califică faptul că sunt un om responsabil și că am suficientă experiență în administrație".

Ce atribuții are prefectul

Numirea sa vine într-un moment extrem de dificil pentru București. Pe lângă pandemia pe care trebuie să o gestioneze cu multă atenție, ministrul Muncii și primarul ales al Capitalei i-au cerut să rezolve problemele cu infracționalitatea, dar și cu ilegalitățile comise de anumite instituții ale statului.

Nicușor Dan: ”Este o problemă la una din instituțiile pe care le aveți în subordonare, mă refer doar la Agenția pentru Protecția Mediului din București”.

Violeta Alexandru, ministrul Muncii: ”Grupuri interlope și alte asemenea grupări care au ajuns să facă legea în București”.

Prefecții sunt reprezentanții Guvernului în teritoriu și au atribuții importante. În afară de funcția de președinte al Comitetului Municipal pentru Situații de Urgență, prefectul are și rol constituțional de conducere a DSP, ITP, Protecția Consumatorilor ori a caselor de pensii.

De asemenea, verifică legalitatea actelor întocmite de primării, se asigură că hotărârile Guvernului sunt respectate și trebuie să prevină infracționalitatea.