Ataș Abdullah primise învoire să iasă la sfârșitul săptămânii trecute din Penitenciarul de Maximă Siguranță Rahova și nu s-a mai întors. Este condamnat la 22 de ani și 10 luni de închisoare după ce acum mai bine de 10 ani a ucis cu mașina un polițist de la Brigada Rutieră a Capitalei.

Milionarul turc, pe vremuri cel mai mare comerciant de corpuri de iluminat din România, a pus pe jar autoritățile dimineață la ora 10 când ar fi trebuit să revină la Penitenciarul Rahova.

„Deținut model”

Ataș Abdullah a fost condamnat definitiv dupa ce în 2015 a ucis un agent de politie de la Brigada Rutieră a Capitalei. Aflat atunci în stare de ebrietate, milionarul turc l-a luat pe polițist pe capotă. Agentul nu a supraviețuit, iar el a fost încarcerat.

Corespondent ȘtirileProTV: Aflat de mai bine de zece ani în PMS Rahova, unde își ispășește pedeapsa în regim semideschis, Ataș Abdullah era considerat un deținut model. Și nu doar pentru că muncea, făcea curățenie, participa la toate activitățile de reintegrare, ci și pentru că era apreciat drept unul dintre cei mai talentați actori ai trupei de teatru a închisorii. Așa au început să curgă zecile de recompense, inclusiv permisiiile. Doar că la ultima, cea de-a 24 a a decis să nu se mai întorcă și să dispară fără urmă.

Filmul evadării

La 10 și 5 minute a fost dată alarma, iar milionarul turc este considerat acum evadat.

Omul de afaceri turc a fost căutat mai întâi acasă în Voluntari și cum nu a fost găsit, polițiștii l-au dat în urmărire generală. Există bănuiala că ar fi fugit deja din țară și s-ar fi îndreptat spre Turcia natală. A fost alertată și Ambasada Turciei de la București.

Secretarul de stat în cadrul Ministerului Afacerilor Interne, Bogdan Despescu a fost întrebat, luni, într-o conferinţă de presă, ce informaţii are despre deţinutul turc care a plecat din ţară în timpul permisiei.

”În această dimineaţă am fost sesizaţi de către ANP cu privire la faptul că bărbatul de 46 de ani nu s-a mai întors în penitenciar. Fac precizarea că la acel moment colegii de la Poliţia Voluntari făceau verificări cu privire la prezenţa lui în spaţiu extern, adică în afara penitenciarului. El a fost pus în libertate, i s-a permis o învoire, în ziua de 23, vineri, s-a prezentat la sediul Poliţiei Voluntari tot vineri, a semnat cu privire la această activitate procedurală. Imediat după sesizarea de la ANP am declanşat procedura de urmărire. Într-un procent mare luăm în calcul că a plecat din România, a plecat în Turcia şi vă spun de ce. Astăzi, cu ocazia verificărilor, mai precis cu ocazia discuţiilor cu fosta soţie, fosta parteneră, ni s-a precizat că a fost contactată de un cetăţean care i-a comunicat că este plecat în Turcia. Nu înseamnă că este 100%, dar luăm în calcul într-un procent destul de mare”, a declarat Bogdan Despescu.

Inspector principal de poliție Crina Eșanu, purtătorul de cuvânt al Poliției Capitalei: Ofițerii serviciului de investigații criminale s-au autoriseizat pentru infracțiunea de evadare, fiind desfășurate activitățile și verificările specifice localizării pentru localizare, depistare și încarcerare. Facem apel la cei care dețin informații ce pot contribui la localizarea bărbatului să ne sesizeze la 112. Recomandăm să nu se apropie de persoana respectivă.

Șefii penitenciarului Rahova încearcă să afle de la colegii evadatului dacă și-a planificat fuga.



