Ciclonul Barbara se intensifică și va lovi țărmul românesc în câteva ore. Zonele unde s-ar putea strânge 125 de litri pe mp

07-10-2025 | 19:26
Ciclonul Barbara se intensifică peste Marea Neagră și înaintează rapid spre țărmul românesc. În doar câteva ore, furtuna va ajunge în Dobrogea.

autor
Cătălin Covrig,  Ina Popescu,  Marius Grama

Modelul European de Prognoză arată o cantitate uriașă de precipitațiii care ar putea transforma străzile din acea parte de țară în canale. În județul Constanța, localnicii ridică baraje din saci cu nisip, iar mașinile Jandarmeriei transmit mesaje care îi sfătuiesc pe oameni să rămână în locuințe.

Pe multe străzi din Constanța sunt baraje din saci de nisip care să oprească apele.

Ciclonul Barbara este acum la intensitatea lui maximă în largul Mării Negre, în zona locatății Burgas din Bulgaria. Datele meteo generate de modelul Centrului European pentru Prognoze Meteorologice pe Termen Mediu indică, acum, acolo aproape 120 de litri de apă pe metrul pătrat în 24 de ore.

Când va ajunge în România

La miezul nopții ciclonul atinge intesitatea lui maximă între Varna și Dobrici. La ora 9 - mâine dimineață - va fi in zona Medgidia iar la 11 - pe o zonă extinsă - de la Călărași până spre Năvodari.

Modelul Centrului European pentru Prognoze Meteorologic indică o valoare posibilă de până la 245 de litri pe metrul pătrat în 24 de ore. Ar însemna inundații majore, cu viituri și pagube semnificative.

În localitatea Valu lui Traian se pregătesc sacii cu nisip pentru diguri.

Unii oamenii și-au pus deja sacii, preventiv, la porți. Anul trecut, localitatea a avut serios de suferit după un episod de ploi mult mai slab decât cel care se anunță acum.

Anamariu Agiu, purtătorul de cuvânt al Apelor Române: În această zonă se prognoază precipitații însemnate cantitativ, peste 100 de litri pe metru pătrat, 125 de litri pe metru pătrat. Debitele râurilor vor crește și există riscul ca acestea să provoace efecte severe.

Desfășurare de forțe în mai multe județe

În Constanța, mașinile Jandarmeriei au avertizat toată ziua apropierea codului roșu. Inspectoratul pentru Situații de Urgență a cerut întăriri.

Anamaria Stoica, purtător de cuvând ISU Dobrogea: Colegii de la ISU Suceava și ISU Botoșani sunt pe drum cu 2 bărci pneumatice, 16 motopompe, patru autocamioane, două microbuze și de asemenea două autospeciale de muncă operativă.

Elevii din Constanța au fost trimiși acasă mai devreme de la școală. În mod excepțional, programul s-a terminat la 16 și 30 de minute. În județul Ialomița au fost trimiși pompieri din Cluj și Mureș.

Pregătiri speciale se fac în Galați.

Corespondent Știrile Pro TV: În localitatile din județul Galati care au fost lovite de inundații în anii trecuți, oamenii au fost anuntați și de această dată că trebuie să fie pregătiți pentru evacuări.

Pe o stradă din Galați, din cauza ploilor, asfaltul s-a surpat sub greutatea unor autoturisme.

Sursa: Pro TV

Ies la iveală detalii șocante în cazul elevului din București, arestat după ce a trimis 1.000 de mailuri în care vorbea despre masacrarea unor elevi și profesori.

