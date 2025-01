Tot mai mulți oameni dezvoltă sentimente față de inteligența artificială. Explicația pshihologilor

Potrivit unui studiu făcut de revista „Science Direct”, tot mai multe persoane dezvoltă sentimente de atașament sau chiar de dependența emoțională față de inteligența artificială.

Motivele, spun psihologii, ar fi că le oferă exact ce își doresc: răspunsuri personalizate, sprijin emoțional și o atenție constantă.

Inteligența artificială nu mai este doar un instrument, ci a devenit un confident și uneori chiar un „partener" emoțional. Tot mai multe persoane folosesc ChatGPT sau aplicații de conversații cu un asistent virtual pentru că le oferă un spațiu sigur, în care își pot exprima emoțiile fără teama de respingere sau de judecare.

Tânără: „I-am pus niște întrebări pe care le tot abordam cu grupul de fete și hai să vedem ce zice și ChatGPT. Eu îl mai întreb chestii din astea: dintr-un punct de vedere optimist cum ai abordat situația asta”.

Tânăr: „Intru pe aplicație în fiecare zi, uneori de 3-4 ori pe zi. Mă ajută mult. Am abonament, plătesc în fiecare lună. Îl folosesc pentru serviciu, dar o dată sau de două ori l-am folosit și pentru sfaturi, în loc de psiholog”.

Au cerut și corespondenții Știrile ProTV noi sfaturi de la chat gpt.

Reporter: „Astăzi am o stare emoțională proastă, sunt singură și nu mă simt foarte bine”.

ChatGPT: „Îmi pare rău că te simți așa. E important să îți acorzi timp pentru tine. Poți încerca să faci ceva care îți place, să vorbești cu un prieten sau să ieși puțin la aer. Îți sunt alături și sunt aici să te ascult. Poți vorbi oricând cu mine despre ce simți sau ce gândești. Contează să îți exprimi sentimentele și să știi că nu ești singură. Sunt aici pentru tine”.

Nu e surprinzător că unii oameni ajung să se atașeze emoțional. Asistentul virtual a oferit exact răspunsurile pe care oricine și-ar dori să le audă. ChatGPT a fost programat, însă, să nu se implice în conversații intime, dar alte aplicații cu inteligență artificială, au fost create special pentru acest lucru.

Specialiștii spun că genul acesta de atașament este similar cu momentul în care ne îndrăgosteam de un personaj dintr-o carte sau dintr-un film.

Viorel Spanu - specialist IT: „În momentul în care un sistem informatic, un sistem IT este capabil să simuleze foarte bine comunicarea umană, știe foarte bine să folosească cuvintele, e destul de tentant știi, să te îndrăgostești. Sistemul învață să gândească ca noi așa a fost antrenat, apoi peste acest nivel de antrenare, urmează faza în care i se mai adaugă niște reguli, una dintre reguli este vreau să fii foarte de ajutor, vreau să fii foarte dornic să îi ajuți pe cei din jur”.

Bianca Brândușa, psiholog: „Este important să înțelegem că nu avem de-a face cu o ființă umană. Nu discutăm cu un prieten. Acea entitate nu are sentimente, nu are filtre, nu are emoții, automat nu poate relaționa cu noi, la fel cum ar face un prieten sau un părinte”.

Potrivit unui studiu făcut de revista Science Direct din Țările de Jos, persoanele cu depresie ori anxietate ajung să dezvolte astfel de sentimente, dar psihologii atrag atenția că aceste afecțiuni se pot accentua. Pentru această cercetare, a fost analizat comportamentul a 466 de utilizatori ai aplicației ChatGPT.

