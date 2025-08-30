Căpșunile și zmeura târzie sunt la mare căutare în România. ”Nu reușim să acoperim cererea”, spun fermierii

Stiri Economice
30-08-2025 | 19:32
Căpșunile de toamnă și zmeura târzie sunt la mare căutare în această perioadă. Producătorii care au mizat pe soiuri cu rodire îndelungată abia fac față cererii.

Gina Obrejan

Fructele se coc treptat, iar unii clienți vin să le culeagă singuri, direct din plantație. Roadele sunt mai mici toamna, dar mult mai aromate și dulci.

Pe o plantație din județul Albă, întinsă pe aproape 4000 de metri pătrați, fructele sunt coapte ca în mijloc de vară. Proprietarul a investit într-un soi care dă rod până toamna târziu.

Clientă: ”Sunt foarte aromați, au gust de frăguțe pot ză zic că nu sunt stropiți cu nimic. Putem să venim în fecare zi. Putem să alegem produsul dorit 30 de lei, 25 de lei pe kg nu e preț mare."

Chiar dacă a fost un an dificil, cu producție mică, fermierii speră la o toamnă cu vreme bună pentru culturi.

Cornel Stanciu – fermier: "Ei fac încontinuu din mai și până îngheață acum doi ani am avut până în 10 decembrie, am cules. Aici este cu autoservire zi de zi vin clienții își culeg singuri, din septembrie încolo o să crească producția".
Și proprietarii unei plantații de zmeură din Alba speră să culeagă roade până în noiembrie.

Multe comenzi nu sunt onorate, pentru că cererea este mult prea mare.

Roxana Guia – proprietar cultură: "Nu reușim să acoperim cererea, mai ales anul acesta nu am reușit nici un sfert să acoperim cererea. Sunt foarte aromate fac dulcețuri, siropuri, foarte mulți le folosesc inclusiv la prăjituri, oamenii cunosc calitae și vin direct acasă."

Pentru un kg de căpșuni sau unul de zmeură, clienții plătesc între 25 și 30 de lei.

Sursa: Pro TV

Etichete: zmeura, capsuni, cerere,

Dată publicare: 30-08-2025 16:17

