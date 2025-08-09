Cele mai periculoase drumuri naționale din România au fost monitorizate de Poliție cu elicoptere

09-08-2025 | 16:08
elicopter
Drumurile naţionale cu risc rutier ridicat au fost monitorizate din aer de Poliţie, cu ajutorul elicopterelor, pentru supravegherea traficului, intervenţii rapide în urgenţe, control în situaţii speciale şi măsurarea fluxului rutier, anunţă IGPR.

Mihaela Ivăncică

În perioada 1 ianuarie - 30 iunie, poliţiştii Direcţiei Rutiere, în colaborare cu reprezentanţii Inspectoratului General de Aviaţie, au desfăşurat 78 de misiuni cu sprijinul elicopterelor din dotarea Ministerului Afacerilor Interne.

"În cele 358 de ore de zbor, cele trei elicoptere ale Inspectoratului General de Aviaţie din cadrul Ministerului Afacerilor Interne au monitorizat aerian mai multe drumuri naţionale cu risc rutier crescut: DN1, DN2, DN3 , DN5, DN6, DN7, DN2A, DN2B, DN21, DN25, DN26, DN39, DN54, DN64 DN65, DN66, DN67, DN73, DNCB, VO6F, precum şi autostrada A2 Bucureşti - Constanţa", precizează IGPR.

Poliţiştii au acţionat pentru prevenirea accidentelor rutiere grave, constatând 394 de abateri rutiere, dintre care 382 pentru depăşire neregulamentară, iar 12 pentru alte abateri, precum neacordarea de prioritate pietonilor, pentru şoferii care nu purtau centura de siguranţă, dar şi pentru folosirea telefonului mobil, încălcarea marcajului sau circulaţie pe sens opus.

"Utilizarea elicopterelor în cadrul activităţilor de poliţie a generat multiple beneficii în ceea ce priveşte prevenirea accidentelor de circulaţie, respectiv consolidarea climatului de siguranţă rutieră, oferind o perspectivă aeriană şi completând abilităţile forţelor de poliţie de la sol în ceea ce priveşte aspecte de importanţă precum supravegherea eficientă, monitorizarea traficului rutier, răspuns rapid la situaţii de urgenţă, controlul traficului în situaţii speciale, măsurarea fluxului de trafic", subliniază IGPR. 

Sursa: Agerpres

Urmărire ca în filme pe străzile unei comune din Hunedoara. Un bărbat de 28 de ani și-a agresat tatăl, apoi i-a luat cheile de la mașină și a plecat noaptea la plimbare, deși nu avea permis de conducere iar autoturismul nu era înmatriculat.

Poliţia din Virginia de Vest a împuşcat mortal, vineri, un bărbat care era agresiv şi îi ameninţa cu un cuţit pe cei din jur în unitatea de primiri urgenţe a unui spital din Charleston, au declarat autorităţile, potrivit AP.

O femeie în vârstă de 78 de ani a decedat, vineri, după ce maşina pe care o conducea a căzut într-o râpă, în Breaza, şi trei pasagere au fost rănite, informează Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Prahova.

Un elev de la o școală de Poliție, în vârstă de 19 ani, a fost reținut după ce, băut la volan, a provocat un accident soldat cu moartea unui licean.

