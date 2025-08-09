Un tânăr din Hunedoara a fost urmărit de poliție după ce și-a agresat tatăl și i-a furat mașina

09-08-2025 | 08:52
Urmărire ca în filme pe străzile unei comune din Hunedoara. Un bărbat de 28 de ani și-a agresat tatăl, apoi i-a luat cheile de la mașină și a plecat noaptea la plimbare, deși nu avea permis de conducere iar autoturismul nu era înmatriculat.

Gigi Ciuncanu

Alertați, polițiștii au pornit pe urmele lui și după o goană pe străzile din comună au reușit să îl oprească. Acum tânărul se află în spatele gratiilor.

Este cercetat pentru tâlhărie calificată, conducere fără permis și punerea în circulație a unui vehicul neînmatriculat.

SUA şi Rusia lucrează la o înţelegere asupra teritoriilor ocupate din Ucraina. Singurul mod în care Zelenski le va putea ceda

