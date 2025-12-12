De unde au luat lepră, de fapt, cele două surori venite din Asia. În România, ultimul caz a fost raportat în 1981

12-12-2025 | 16:06
Ministrul Sănătății a anunțat joi că alte trei persoane sunt evaluate după ce au prezentat simptome de lepră. Este vorba despre patru femei originare din Asia, dintre care unele lucrează ca maseuze într-un salon din oraș.

Autoritățile locale au precizat vineri că și a doua femeie – sora celei confirmate inițial cu boala – a fost diagnosticată cu lepră. Cele două sunt surori, în vârstă de 21 și 25 de ani.

Una dintre femei a luat lepră de la mama sa

Mama lor fusese depistată cu lepră în Bali, la sfârșitul lunii octombrie. Conform ministrului Sănătății, una dintre tinere a locuit împreună cu mama timp de o lună, în perioada concediului din vară.

După ce s-au întors în țară, cele două surori s-au prezentat la spitalul din Cluj la sfârșitul lunii noiembrie. Au efectuat mai multe investigații medicale, iar joi a fost confirmat diagnosticul de lepră în cazul uneia dintre ele.

În evaluare se mai află alte două femei, tot originare din Asia. Una dintre ele este colega de muncă și de apartament a celor două surori care lucrau în salonul de masaj, iar a treia este o prietenă apropiată.

pacienta spital
Cazul de lepră de la Cluj nu este o amenințare, spune un medic. Cum se manifestă boala și ce tratament există

Activitatea salonului a fost suspendată imediat, iar spațiul a intrat într-un proces de dezinfecție cu ozon și igienizare. De asemenea, toți angajații au fost trimiși la control medical.

Lepra este o boală rară, cu evoluție lentă și un risc redus de transmitere. Infecția poate apărea doar în urma unui contact prelungit cu o persoană bolnavă. În România, ultimul caz a fost raportat în 1981, iar în Europa îmbolnăvirile sunt doar izolate.

Un nou caz de lepră a fost confirmat în Cluj, la sora primei paciente. Femeile lucrau la un salon de masaj din oraș
Stiri actuale
Un nou caz de lepră a fost confirmat în Cluj, la sora primei paciente. Femeile lucrau la un salon de masaj din oraș

Este anchetă epidemiologică în Cluj după ce a fost confirmat încă un caz de lepră. Joi seară a fost confirmat primul caz de acest fel în ultimii aproape 45 de ani.

Cazul de lepră de la Cluj nu este o amenințare, spune un medic. Cum se manifestă boala și ce tratament există
Stiri Sanatate
Cazul de lepră de la Cluj nu este o amenințare, spune un medic. Cum se manifestă boala și ce tratament există

Managerul Spitalului de Boli Infecţioase, medicul Simin Aysel Florescu, a explicat cum se transmite lepra şi care este răspândirea acesteia în lume la ora actuală, după apariția unui caz la Cluj.

O femeie venită din Asia a fost diagnosticată cu lepră, în Cluj-Napoca. Colegele ei de la un salon de masaj sunt evaluate
Stiri actuale
O femeie venită din Asia a fost diagnosticată cu lepră, în Cluj-Napoca. Colegele ei de la un salon de masaj sunt evaluate

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a anunțat, joi seară, că a fost confirmat un caz de lepră, iar alte trei suspiciuni sunt în analiză. Este vorba despre patru femei, angajate ale unui SPA din Cluj-Napoca, toate de origine asiatică.

