Cum se tratează lepra, boala confirmată la două surori din Asia care au venit în Cluj-Napoca

12-12-2025 | 17:16
Managerul Spitalului de Boli Infecţioase „Sf. Parascheva" Iaşi, medicul Florin Roşu, afirmă că tratamentul leprei se face printr-o asociere de antibiotice şi poate dura până la doi ani.

Sabrina Saghin

Medicul a punctat că, la câteva zile de la începerea administrării medicamentelor, bolnavul nu mai este contagios.

„Tratamentul constă în administrarea unei asocieri de antibiotice pentru o durată mai lungă de timp, de la câteva luni până la 2 ani. După câteva zile de la începerea tratamentului antibiotic, persoana nu mai este contagioasă", a declarat vineri, pentru Agerpres, medicul infecţionist.

El a afirmat că diagnosticul de lepră confirmat la Cluj nu ridică probleme de sănătate publică întrucât transmiterea bolii este extrem de dificilă.

„Situaţia actuală nu este una cu risc pentru populaţie. Această boală infecţioasă, lepra sau boala Hansen, este una foarte rară, iar pentru a fi transmisă este nevoie ca o persoană sănătoasă să fie în contact cu una bolnavă pentru o perioadă de timp foarte mare. Infectarea se produce în momentul în care o persoană sănătoasă intră în contact cu leziunile cutanate sau cu picăturile Flugge eliminate prin tuse sau strănut ale unei persoane infectate", a mai spus medicul.

Totodată, acesta a punctat că perioada de incubaţie la această boală este de câţiva ani.

„Manifestarea principală în lepră este reprezentată de apariţia unor leziuni sub forma unor placarde sau noduli la nivelul tegumentului, în funcţie de forma bolii - lepromatoasă sau tuberculoidă. Placardele sunt iniţial reduse în dimensiuni şi deschise la culoare, ca apoi ulterior, odată cu progresia bolii, acestea să se extindă progresiv şi să producă leziuni mutilante, cu posibilitatea de apariţie chiar şi a leziunilor ulcerative. Pot apărea, de asemenea, senzaţii de parestezii la nivelul acestora. Perioada de incubaţie în această boală este foarte lungă, de câţiva ani", a explicat dr. Roşu.

Medicul subliniază că, depistată la timp, lepra poate fi tratată încă de la primele simptome. Boala este vindecabilă, mai spune el, şi le recomandă celor care prezintă leziuni tegumentare care persistă mai mult de 24 de ore să se prezinte la spital în vederea diagnosticului.

Trebuie evitat contactul apropiat prelungit cu pacienţii infectaţi care nu se află sub tratament", a mai spus Florin Roşu.

Sursa: Agerpres

