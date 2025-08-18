Ce sentințe au primit tinerii care au ucis în bătaie un bărbat în cartierul Crângași din București. Decizia nu e definitivă

18-08-2025 | 13:40
Tribunalul București i-a pedepsit exemplar pe cei doi tineri care au șocat opinia publică, în urmă cu un an, când au ucis cu sălbăticie un bărbat în mijlocul străzii! Fapta lor a fost înregistrată de o cameră de bord a unui taximetru.

Atenție, urmează informații care vă pot afecta emoțional!

La exact un an și trei luni de la incidentele violente petrecute pe o șosea aglomerată din cartierul bucureștean Crângași, judecătorul de la Tribunalul București a decis că cei doi suspecți și doi inculpați se fac vinovați, pe de o parte, de omor, pe de altă parte, de tulburări ale liniștii și ordinii publice, iar pedepsele pe care le-a dat sunt cu adevărate exemplare.

În timp ce unul dintre inculpați, care era major și atunci, are 21 de ani, a fost condamnat la 16 ani de închisoare. Asta în timp ce celălalt tânăr, care era minor la momentul respectiv, avea doar 16 ani, a primit o pedeapsă ceva mai blândă, 9 ani, într-un centru de detenție.

Pedepsele nu sunt însă definitive, ele putând fi contestate la Curtea de Apel București. Pe de altă parte, nu trebuie omis faptul că cei doi au acceptat parțial o responsabilitate pentru acea violență de nedescris atunci când au tăbărât cu pari pe victima de 46 de ani și nu s-au oprit din lovituri până nu au văzut-o zăcând la pământ într-o baltă de sânge. În ciuda faptului că martorii au încercat să îl salveze, să-l mențină în viață pe bărbat, acesta și-a pierdut viața.

Citește și
suspect padina
Cum ar fi pus la cale o vânzare falsă de armă bărbatul suspect de crima de la Padina. I-ar fi dat 10.000 euro unui recidivist

De altfel, cei doi au avut atitudini oarecum diferite în timpul anchetei, dar mai ales în timpul procesului, în timp ce unul dintre inculpați, cel major, susținea că de fapt ar fi fost vorba despre o provocare, pe de o parte, pe de alta de o legitimă apărare, spunând că victima a fost cea care i-a urmărit.

De cealaltă parte, celălalt tânăr, adolescentul de 16 ani, spunea că într-adevăr, lucrurile au stat așa cum le-au surprins camera de supraveghere, dar că, de fapt, nu el a fost cel care a dat loviturile care au dus la decesul victimei. Însă apărările lor nu au fost acceptate de judecător, câtă vreme au fost suficiente mărturii care au descris cruzimea de care au dat dovadă cei doi. Așadar, urmează ca această sentință să fie eventual contestată, poate chiar de procurori.

O sentință prin care același judecător a dispus ca rudele bărbatului, vorbim despre soția, cei doi copii și fratele acestuia, vor trebui să primească despăgubiri, evident, dacă sentința va rămâne definitivă, de 420.000 euro. Asta în condițiile în care, la începutul procesului, fiecare dintre ei cerea câte 1.000.000 euro.

Sursa: Pro TV

