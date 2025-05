Ce se întâmplă cu Paul Doyle, șoferul care a intrat cu mașina în mulțime la parada lui Liverpool

Şoferul a rănit 79 de persoane și a fost inculpat de şapte capete de acuzare, a anunţat poliţia, relatează AFP.

Paul Doyle urmează să se prezinte vineri la instanța din Liverpool, după ce a fost inculpat de conducere periculoasă și vătămări grave cu intenție, a anunțat joi reprezentanta Poliției din Liverpool, Jenny Sims, într-o conferință de presă.

Acest britanic a fost plasat iniţial în arest preventiv cu privire la ”tentativă de crimă” şi ”conducere sub influenţa drogurilor”.

Însă poliţia nu a mai citat joi aceste capete de acuzare.

Father-of-three and former Royal Marine Paul Doyle has been charged following the Liverpool parade crash in which 79 people were injured.

On #BBCBreakfast Yunus Mulla is at Liverpool magistrates court where the 53 year old will appear this morning