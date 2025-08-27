Ce se întâmplă cu elevii care învață în clase simultane. A fost lansat un proiect care reglementează metodologia

Decizia vine după ce un studiu din 2024 arată că peste 20% dintre elevii de la sate învață în clase simultane, iar mai mult de jumătate dintre cadrele didactice nu au avut niciodată pregătire pentru acest tip de predare.

În ultimul an, organizaţia a dezvoltat un proiect-pilot cu peste 100 de profesori din 22 de şcoli săteşti, care a demonstrat rezultate semnificative asupra performanţelor şcolare şi a motivaţiei elevilor.

Potrivit Word Vision, metodologia este centrată pe formarea de competenţe, nu doar pe transmiterea de cunoştinţe. Predarea unor teme comune pentru toate clasele, dar abordate diferenţiat, în funcţie de nivelul fiecărui elev, reprezintă una dintre noutăţile metodologiei.

World Vision România anunţă, printr-un comunicat de presă, lansarea unei metodologii complexe de predare în clase simultane, care a fost obiectul unui proiect-pilot timp de un an, cu peste 100 de profesori din 22 de şcoli din mediul rural, care a demonstrat rezultate semnificative asupra performanţelor şcolare şi a motivaţiei elevilor.

În contextul începutului noului an şcolar şi obiectivului asumat de Ministerul Educaţiei şi Cercetării de a sprijini formarea profesorilor pentru predarea simultană, organizaţia propune ca această metodologie să fie pusă la dispoziţia tuturor şcolilor care aplică predarea simultană.

World Vision România va oferi suport tehnic, training şi mentorat pentru extinderea programului, printr-o reţea de profesori lideri, formaţi deja de organizatie. Aceşti profesori pot lucra împreună cu specialişti din minister pentru a sprijini colegii din întreaga ţară, precizează sursa citată.

„Metodologia a fost dezvoltată ca răspuns la nevoile reale identificate în urma studiului realizat în 2024 de World Vision România, care a relevat că peste 20% dintre elevii din mediul rural învaţă în clase simultane, iar 56% dintre profesori declară că nu au beneficiat niciodată de pregătire pentru predarea în acest sistem. Studiul arată, de asemenea, că o treime dintre profesori consideră că învăţământul simultan oferă doar „servicii educaţionale minimale”, iar principalele nevoi identificate sunt formarea continuă, accesul la materiale didactice adaptate şi sprijinul metodologic din partea autorităţilor”, se arată în comunicatul citat.

Ce aduce nou metodologia

Metodologia dezvoltată de World Vision România aduce o abordare modernă şi eficientă pentru predarea la clase simultane, centrată pe formarea de competenţe, nu doar pe transmiterea de cunoştinţe. Astfel, aduce o planificare integrată şi flexibilă, în care profesorii lucrează cu teme comune pentru toate clasele, dar le abordează diferenţiat, în funcţie de nivelul fiecărui elev, dar şi metode interactive şi vizuale – rutine de gândire vizibilă, hărţi mentale, proiecte tematice şi activităţi de reflecţie personală cresc motivaţia şi implicarea copiilor.

De asemenea, metodologia pune accent şi pe spaţiul de învăţare, care trebuie să fie adaptat, cu mobilier flexibil, zone de explorare şi resurse accesibile pentru lucru individual şi în grup. Totodată, evaluarea este centrată pe progres - jurnale, eseuri scurte şi feedback continuu care stimulează autonomia elevilor şi le evidenţiază progresul.

Prin aceste elemente, metodologia reduce presiunea profesorilor, oferă soluţii concrete pentru provocările predării în simultan şi creează un mediu de învăţare mai motivant şi mai eficient, consideră organizaţia citată.

Impactul după un an de aplicare

World Vision România menţionează că după un an de aplicare a proiectului-pilot, rezultatele sunt vizibile atât în ceea ce priveşte prezenţa, cât şi progresul şcolar al copiilor. Peste jumătate dintre şcolile participante au raportat o prezenţă de 99%, iar o treime chiar 100%. Potrivit aceleiaşi surse, mai mult de 85% dintre profesori apreciază că prezenţa copiilor la şcoală a crescut cu peste 90%. În privinţa performanţei şcolare, 78,5% dintre elevi şi-au îmbunătăţit rezultatele la limba română, iar 76% la matematică, cu aproximativ 80% dintre elevi primind calificative „Bine” şi „Foarte bine”.

„Din perspectiva profesorilor, metodologia a avut un impact major: 76% dintre ei consideră că le-a uşurat semnificativ proiectarea şi desfăşurarea lecţiilor, iar cele mai apreciate capitole au fost cele despre strategii didactice specifice claselor simultane, gestionarea timpului, managementul spaţiului şi proiectarea demersului didactic. Profesorii au aplicat deja la clasă rutine de gândire vizibilă, metode de învăţare diferenţiată şi organizare pe centre de învăţare, ceea ce a dus la o creştere a implicării şi motivaţiei elevilor”, precizează aceeaşi sursă.

Profesorii lideri, motorul schimbării

World Vision România propune să lucreze împreună cu Ministerul Educaţiei şi Cercetării pentru integrarea metodologiei în toate şcolile care funcţionează în regim simultan, precum şi crearea unui program naţional de formare a profesorilor de către profesori lideri, pe modelul peer-to-peer, în parteneriat cu experţi ai Ministerului Educaţiei şi Cercetării, asigurarea materialelor educaţionale necesare desfăşurării orelor în condiţii optime şi o strategie clară care să garanteze calitatea actului educaţional în clase simultane şi să identifice alternative sustenabile pe termen mediu.

Potrivit organizaţiei, modelul peer-to-peer propus de World Vision România, dublat de expertiza instituţională, ar consolida o comunitate profesională de învăţare, ar creşte încrederea profesorilor şi i-ar motiva să continue să inoveze în sala de clasă.

„Învăţământul simultan are multe provocări, iar principalul obstacol rămâne lipsa pregătirii profesorilor pentru a lucra în astfel de condiţii. Metodologia noastră, testată timp de un an, oferă un cadru practic şi adaptabil, care sprijină profesorii şi creşte implicarea elevilor. Rezultatele se văd: progres academic, motivaţie mai mare şi profesori mai încrezători. Este momentul să extindem această experienţă la nivel naţional şi să investim în formarea profesorilor ca lideri ai schimbării.”, a declarat Mihaela Nabăr, director executiv World Vision România.

World Vision România este o organizaţie care desfăşoară programe de educaţie, intervenţie umanitară de urgenţă, dezvoltare şi advocacy, punând în centrul activităţii sale bunăstarea copilului. Organizaţia se concentrează asupra muncii cu copiii, familiile şi comunităţile, în scopul depăşirii sărăciei şi nedreptăţii.

Fundaţia lucrează cu persoanele cele mai vulnerabile din lume, indiferent de religie, rasă, etnie sau gen. World Vision România face parte din parteneriatul World Vision International, prezent în aproape 100 de ţări din întreaga lume. În 35 de ani de prezenţă în România, afundaţia a ajutat peste 500.000 de copii şi adulţi din toată ţara.

