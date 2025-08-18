Cum vor arăta orele în școlile comasate. „Clasele a șasea și a șaptea vor deveni o singură clasă”

Opt sute de directori revin la catedră, cu normă întreagă, după ce școlile și grădinițele pe care le-au condus și-au pierdut personalitatea juridică.

Comasarea unităților cu mai puțin de 500 de elevi avantajează instituțiile absorbite, transmite Ministerul Educației, pentru că acestea primesc acces la baza materială a unor școli mai mari.

Însă directorii care își pierd posturile spun că acest beneficiu e doar teoretic. În multe cazuri, elevi de vârste diferite ajung să învețe simultan în aceeași clasă.

După 7 ani de renovări, Liceul Tehnologic din Prundu, județul Giurgiu, va primi, în loc de o clădire nouă, încă 200 de elevi. Școala gimnazială, găzduită într-unul dintre corpuri, a fost arondată liceului. Împreună, vor atinge noul prag minim de 500 de copii, pentru a avea personalitatea juridică.

Maria Manole, directorul Liceului Tehnologic Prundu: „Nu sunt beneficii. Se vor comasa clasele a șasea și a șaptea. Având împreună sub 28 de elevi, vor deveni o singură clasă. Va fi mult mai greu de manageriat un astfel de colectiv de elevi.”

Partea bună, arată inspectoratul școlar, e că elevii școlii generale vor putea folosi și ei biblioteca și echipamentele noi, cumpărate de liceu din fonduri europene.

Florentina Găină, inspector general: „Elevii rămân pe loc, ei vor funcționa tot în clădirile în care funcționează și acum. Nu trebuie să se deplaseze într-un alt loc, în altă clădire, în alt sat.”

Problemele fuzionării în școlile mici

În Galați, două școli mici au fuzionat, pentru că una nu avea destule cadre didactice la anumite discipline, iar în cealaltă erau dascăli cu norme incomplete.

Adrian Silivestru, purtătorul de cuvânt I.S.J. Galați: „Școala gimnazială 24 cu școala gimnazială 26. Se rezolvă punctual mai ușor catedrele colegilor noștri profesori.”

Unele inspectorate școlare au inclus pe lista de reorganizare și unități care depășesc cifra minimă de 500 de elevi. Este cazul singurului liceu cu profil pedagogic din județul Giurgiu, care dobândește control juridic asupra grădiniței cu care împarte curtea. Între cele două instituții există deja o colaborare de 35 de ani, pentru că e unul dintre locurile unde fac practică viitorii educatori.

Florentina Cristea, fostul director al grădiniței: „Funcția este trecătoare. Important e ce realizăm pentru copii.”

Mihaela Nidela, directorul liceului Nicolae Cartojan: „Banii vor fi la comun. Bugetul va fi gestionat de către consiliul de administrație al structurii juridice, din care vor face parte atât profesori din cele două unități, cât și reprezentanți ai autorității locale.”

În schimb, directorul unui liceu din Ialomița a sesizat Ministerul Educației că instituția sa va fi împărțită, deși poate funcționa autonom.

Maria Costache, directorul liceului: „Se scindează, dispar clasele de învățământ primar și gimnazial și preluăm clasele de învățământ tehnologic și profesional.”

Reprezentanții Ministerului afirmă că au avut strict rol de mediere, în 20 de cazuri în care primăriile și inspectoratele nu s-au înțeles, și că lista de reorganizare a ajuns la forma finală.

