Doi români, acuzați că au furat 1,5 milioane de lire din conturile de taxe și alocații pentru copii din Marea Britanie

Două persoane au fost trimise în judecată pentru accesarea ilegală a conturilor britanice de taxe și alocații pentru copii, în perioada septembrie 2023 – ianuarie 2025.

Prejudiciul se ridică la aproape 1,5 milioane de lire sterline. Sumele de bani obţinute în acest mod au fost virate în conturile bancare deţinute sau controlate de persoanele cercetate, fiind ulterior transferate succesiv în alte conturi bancare sau retrase în numerar de la ATM.

Reprezentanţii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti au anunţat, miercuri, că procurorii au dispus trimiterea în judecată, în stare de arest preventiv, a două persoane, pentru săvârşirea infracţiunilor de acces ilegal la un sistem informatic în formă continuată, fraudă informatică în formă continuată prevăzută şi spălarea banilor în formă continuată.

Cum au accesat banii

”Acuzaţia adusă celor doi inculpaţi priveşte faptul că în perioada septembrie 2023 – ianuarie 2025 au accesat fără drept conturile „Government Gateway” (conturi personale pentru colectarea taxelor şi alocaţiilor pentru copii puse la dispoziţie de Guvernul britanic cetăţenilor britanici şi persoanelor cu drept de rezidenţă)în Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord), fiecare inculpat obţinând în mod fraudulos de la autorităţile britanice suma de 495.040,13 lire sterline, respectiv 921.467,3 lire sterline”, au afirmat procurorii.

Ei au menţionat că acţiunile celor două persoane au constat în înregistrarea la Agenţia Fiscală a Marii Britanii şi în aplicaţia de returnare de taxe de tip ”PAYE” (pay as you earn) a unor angajatori fictivi, înregistrarea unui număr mare de persoane fizice pentru un cont fiscal personal, solicitări frauduloase de rambursări legate de impozitul pe venit şi alte impozite.

”Sumele de bani obţinute în mod fraudulos de la Agenţia Fiscală a Marii Britanii au fost virate în conturile bancare deţinute sau controlate de persoanele cercetate, fiind ulterior transferate succesiv în alte conturi bancare sau retrase în numerar de la ATM. Pentru identificarea autorilor şi obţinerea mijloacelor de probă necesare probării activităţii infracţionale, în cauză a fost încheiat un Acord european de cooperare cu autorităţile din Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, prin intermediul EUROJUST”, a mai transmis sursa citată.

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Bucureşti cu propunere de a se menţine măsura arestării preventive dispuse faţă de inculpaţi, precum şi a măsurilor prin care au fost indisponibilizate bunurile mobile şi imobile, precum şi sumele de bani aparţinând celor două persoane până la recuperarea prejudiciului.

