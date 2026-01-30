În urma reclamațiilor primite de la părinți, mai mulți inspectori școlari au hotărât să meargă în vizite neanunțate. Vor verifica dacă profesorii și copiii sunt în clase, dar și dacă directorii îi sancționează pe cei care nu se prezintă.

Reporter: „Cât de des s-a întâmplat să nu faceți vreo oră pentru că nu veneau profesorii?

Elev: „Foarte des. Destul de frecvent se întâmplă acest lucru”.

Reporter: Adică o dată pe săptămână, o dată pe zi?

Elev: „Și de mai multe”.

Elevi: „Pur și simplu nu se prezintă la ore și stăm degeaba în clase”. (...)

„Stăm de obicei o oră, două...”





Reporter: Părinții ce spun de chestia asta? Află?

Elev: „La mine, cel puțin, le spun și nu le convine”.

Reporter: Dar au luat vreo măsură în sensul ăsta?

Elev: „Deocamdată nu.”

Inspectorii din Iași și Giurgiu sunt primii din țară care au decis să verifice dacă dascălii sunt la program. Școlile vizitate vor fi alese aleatoriu. Reprezentanţii Ministerului Educaţiei spun că au luat această măsură în urma sesizărilor făcute de părinţi. Iar sindicatele din învăţământ sprijină acest demers.

Alina Meclea, inspector școlar: „E nevoie de o verificare suplimentară, care nu presupune o verificare a felului cum se desfășoară cursurile, ci mai degrabă a prezenței la școală”.

Mai grav este că unii directori acceptă și devin complici ai acestui comportament, de tema procedurilor de anchetă lente, cred formatorii de profesori.

Marian Staș: „Răul este adânc, adânc, adânc. Oamenii ăștia, ajunși la deplina maturitate profesională, sunt croiți prost”.

La vederea camerelor, elevii unui liceu, care plecau cu ghiozdanele-n spate, sunt închiși în curte.

Cristina Andreescu, director: „Se pleacă numai cu bilet de voie, dar în cazul acesta, când la ultima oră sau la ultimele două ore nu avem înlocuitor...”

Problema profesorilor care absentează apare şi în alte sisteme de educaţie. În Marea Britanie, Spania ori Portugalia profesorii sunt sancţionaţi dacă lipsesc.

Corespondent PROTV: „Condicile sunt online, au semnătură electronică, arată clar ora intrării și pot fi accesate doar din sistemul închis al școlii. Adică nu poate semna alt profesor în locul celui absent. Absențele nemotivate scad masiv scorul de performanță anual. Chiulul atrage tăieri de salariu și mutări disciplinare. Ce face școala, în caz că un profesor nu se prezintă? Unește două clase, mută copiii în bibliotecă sau cheamă un suplinitor angajat cu ora exact pentru asemenea cazuri.”

La noi, directorii pot tăia plata pentru orele neefectuate, doar că ancheta internă durează câteva luni.

