În județul Sibiu, de exemplu, dascălii trag un semnal de alarmă și spun că fac eforturi să-i domolească pe copii, însă nu reușesc. În comuna Moșna, un elev de clasa a opta și-a înjunghiat un coleg cu un cuțit.

Incident șocant la o școală din Moșna, județul Sibiu

Băiatul de 14 ani de la școala din județul Sibiu s-a dus la cursuri înarmat. Înainte de începerea orelor, s-a încăierat cu un coleg de clasă. Un alt băiat a încercat să-i despartă și a fost înjunghiat.

Dumitru Nuțu, primarul comunei Moșna: „Pe fundul unei gelozii copilărești, situația a degenerat într-o altercație în care au fost trei copii, din care arbitrul a fost înjunghiat."

Cel care a folosit cuțitul este acum cercetat penal.

Părinte: „Mi se pare foarte grav. Copiii practic nu mai sunt în siguranță. Îi trimiți la școală și nu știi ce se întâmplă."

Într-o altă școală din Sibiu, mai multe eleve s-au luat la bătaie în toaletă.

Câteva zile mai târziu, un băiat de clasa a șasea l-a lovit puternic cu pumnul pe un coleg mai mare.

Mama agresorului spune că gestul violent este urmare a hărțuielii la care ar fi fost supus.

Mama unui băiat: „I-a spus, m-am săturat, în fiecare zi, în fiecare zi, l-au pocnit peste cap și, bineînțeles că el a reacționat.”

Sancțiuni și măsuri luate de școli

Elevii implicați în ambele evenimente s-au ales cu nota scăzută la purtare. Profesorii se declară neputincioși în fața unor astfel de incidente!

Crina Constantinescu, directoarea adjunctă a școlii din Sibiu: „Situațiile sunt peste tot în orice școală."

Mihai Copăceanu, psiholog clinician: „Cred că în cele mai multe situații sunt explicații de natură emoțională. Și, din păcate, noi constatăm în fiecare situație că autoritățile aici sunt destul de pasive, adică iau măsuri foarte lente și nu reduc cu eficiență riscul ca aceste situații să apară."

Constantin Dincă, purtătorul de cuvânt al IȘJ Sibiu: „Comisiile antiviolență s-au întrunit, au cercetat cazurile. S-au luat și s-au dat sancțiuni."

Inspectoratul Școlar Județean din Sibiu a solicitat tuturor unităților de învățământ suplimentarea numărului de profesori care supraveghează elevii în pauze.

