Ce prevede legea pensiilor private, promulgată de Nicușor Dan. Fondurile vor fi administrate de societăți autorizate special

Membrul unui fond de plată poate primi maximum 30% din valoarea activului său personal transferat către fondul de plată, la cerere, o singură dată.

Plata unică se acordă înaintea începerii plății pensiilor lunare, arată legea promulgată luni de președintele Nicușor Dan.

Potrivit actului normativ, dreptul membrului de a primi echivalentul a maximum 30% din valoarea activului său personal transferat către fondul de plată se acordă pentru fiecare cont individual de pensii private deţinut de către membru.

Legea prevede reguli privind organizarea şi funcţionarea sistemului de plată a pensiilor private, prin stabilirea criteriilor de autorizare sau avizare a entităţilor care alcătuiesc acest sistem, a principiilor prudenţiale şi a cerinţelor de funcţionare aplicabile acestora. Plata pensiilor private se va realiza prin intermediul unor fonduri special constituite în acest scop, denumite fonduri de plată a pensiilor private.

Astfel, aceste fonduri de plată vor fi administrate de societăţi specializate, denumite furnizori de pensii private, autorizaţi de Autoritatea de Supraveghere Financiară. Totodată, prin lege se stabileşte suma minimă necesară pentru dobândirea unei pensii private, respectiv pentru transferul activului personal al participantului către un fond de plată.

Conform legii, fondurile de plată a pensiilor private sunt de două tipuri: fonduri de plată a pensiilor de tip retragere programată, care vor funcţiona pe bază de conturi individuale şi vor oferi pensii plătite pentru o perioadă limitată de timp, şi fonduri de plată a pensiilor viagere, prin care se vor plăti pensii pe întreaga durată de viaţă a membrului sau a supravieţuitorului acestuia, în cazul pensiei viagere cu componentă de supravieţuitor, potrivit raportului comisiilor de specialitate.

