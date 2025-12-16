Ce este „autostrada de energie” în care România e la mijloc. Bogdan Ivan vorbește de investiții de 30 miliarde de euro

Stiri actuale
16-12-2025 | 12:58
Bogdan Ivan
Inquam Photos / Octav Ganea

Ministrul Energiei a obţinut în Consiliul de miniştri al Uniunii Europene conectarea României la noua „autostradă de energie”, proiect strategic care va lega reţelele naţionale de electricitate de cele din Vestul Europei.

autor
Mihai Niculescu

Investiţiile necesare pentru interconectare vor fi asigurate din fonduri europene ce pot ajunge la aproximativ 30 de miliarde de euro până în 2035, România participând cu prioritate într-un proiect comun alături de Ungaria şi Austria.

„Am votat în Consiliul UE pentru noul pachet de finanţare destinat reţelelor electrice. Vorbim despre o finanţare robustă, care poate ajunge la 30 de miliarde de euro inclusiv pentru proiectele cruciale propuse de noi în această strategie. Interconectarea reţelei noastre cu Vestul Europei este un obiectiv strategic prin care ne propunem, concret şi direct, să reducem preţurile la energie şi să creştem stabilitatea energetică a României”, a explicat ministrul energiei, Bogdan Ivan, citat de news.ro.

În urma deciziei adoptate, România îşi va majora aproape către dublu capacitatea de interconectare, de la aproximativ 4.000 MW în prezent la 7.200 MW, nivel prevăzut în proiectul strategic aprobat de Comisia Europeană. Din acelaşi pachet de finanţare face parte şi Coridorul Verde, un proiect transregional care conectează, prin România, Europa, la energia livrată în bandă din Azerbaidjan, cu o capacitate de 4.800 MW.

Autostrăzile energiei se interconectează aici, în România. Coridorul Verde, care ne conectează cu energia din Azerbaidjan, iese din Marea Neagră în România. Ruta transbalcanică de gaz trece prin România. Interconectorul Austria-Ungaria-România ne asigură în final un tronson important din noua «autostradă energetică». Suntem într-o poziţie foarte bună şi trebuie să transferăm acest avantaj în casele oamenilor şi în economia reală”, a subliniat Bogdan Ivan, la finalul Consiliului UE pe energie.

Citește și
incalzire calorifer
Cum păstrezi căldura în casă pe timpul iernii. Trucurile ieftine oferite de un specialist

În perioada următoare, România va elabora, împreună cu Ungaria şi Austria, un memorandum comun pentru a obţine acces la un pachet consistent de finanţare destinat interconectării, estimat la aproximativ 30 de miliarde de euro.

„Avem disponibil până în 2035 un pachet de cca. 30 de miliarde de euro fonduri europene şi noi putem fi primii care îl accesează. Estimăm că până în 2028 putem fi conectaţi la pieţele de energie din Vest, spre exemplu Franţa, unde abundenţa de energie electrică din surse nucleare menţine preţurile foarte jos”, a declarat ministrul Energiei, referindu-se la finanţarea europeană destinată dezvoltării reţelelor de energie şi interconectării reale a Uniunii Europene.

Sursa: Pro TV

Etichete: energie, autostrada, bogdan ivan,

Dată publicare: 16-12-2025 12:48

Articol recomandat de sport.ro
Răbufnirea lui Olăroiu: românul a spus tot după eliminarea Emiratelor din FIFA Arab Cup
Răbufnirea lui Olăroiu: românul a spus tot după eliminarea Emiratelor din FIFA Arab Cup
Citește și...
România va putea importa energie mai ieftină din Vest. Proiect de interconectare europeană de 30 de miliarde de euro
Stiri Economice
România va putea importa energie mai ieftină din Vest. Proiect de interconectare europeană de 30 de miliarde de euro

România va putea importa energie mai multă și mai ieftină din Vestul Europei.  

Cum păstrezi căldura în casă pe timpul iernii. Trucurile ieftine oferite de un specialist
Stiri Diverse
Cum păstrezi căldura în casă pe timpul iernii. Trucurile ieftine oferite de un specialist

Pe măsură ce temperaturile scad, facturile la energie pot crește alarmant. Anul trecut, nu mai puțin de 1,7 milioane de gospodării au evitat încălzirea centrală, potrivit Mirror.

Electrocentrale Craiova, pilon al termoficării din Oltenia, intră în insolvenţă. Furnizarea energiei continuă
Stiri actuale
Electrocentrale Craiova, pilon al termoficării din Oltenia, intră în insolvenţă. Furnizarea energiei continuă

Electrocentrale Craiova, companie responsabilă cu producţia de energie electrică şi termică în Craiova şi aflată sub autoritatea Ministerului Energiei, a intrat în insolvenţă, iar Infinexa a fost numită administrator judiciar.

România și-a mărit resursele de energie. Consumul a scăzut, exportul a crescut. Evoluția prețurilor
Stiri Economice
România și-a mărit resursele de energie. Consumul a scăzut, exportul a crescut. Evoluția prețurilor

Resursele de energie electrică ale României au ajuns la peste 57 de miliarde kWh în primele zece luni ale anului, în creștere față de perioada similară din 2024, potrivit datelor publicate de Institutul Naţional de Statistică.

Crăciunițele și moșii au alergat pentru o cauză nobilă, la Sibiu. „Este plin de energie faină”
Stiri Diverse
Crăciunițele și moșii au alergat pentru o cauză nobilă, la Sibiu. „Este plin de energie faină”

160 de Crăciunițe și Moși au înveselit centrul orașului Sibiu, cu o cursă colorată. Concurenții au alergat peste doi kilometri, pentru a-i susține pe „Zburători” - o echipă locală de baschet în scaune rulante.

Recomandări
Summit în Finlanda. Nicușor Dan: ”Eu personal sunt destul de pesimist cu privire la intenţia Rusiei de a avea o pace”
Stiri Politice
Summit în Finlanda. Nicușor Dan: ”Eu personal sunt destul de pesimist cu privire la intenţia Rusiei de a avea o pace”

Preşedintele Nicuşor Dan participă, marţi, în Finlanda, la Summitul Statelor UE de pe Flancul de Est, iar în cursul serii va pleca în Regatul Unit, unde rămâne până miercuri.

Procurorii DNA fac percheziții la Răzvan Cuc, fostul ministru al Transporturilor, într-un dosar de mită
Stiri actuale
Procurorii DNA fac percheziții la Răzvan Cuc, fostul ministru al Transporturilor, într-un dosar de mită

Fostul ministru al Transporturilor Alexandru-Răzvan Cuc a fost adus marți la sediul DNA pentru a fi audiat într-un dosar de corupție. Procurorii au descins dimineață în locuința sa.

PRO TV anunță câștigătorii campaniei „Deșteaptă-te, România!”
Deșteaptă-te, România!
PRO TV anunță câștigătorii campaniei „Deșteaptă-te, România!”

Și în acest an, prin campania Deșteaptă-te, România!, PRO TV reconfirmă implicarea activă în susținerea educației și în construirea unui viitor mai bun pentru generațiile următoare.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 16 Decembrie 2025

03:39:08

Alt Text!
ePlan
Ediția 7

18:32

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
15 Decembrie 2025

01:29:38

Alt Text!
Vorbește Lumea
15 Decembrie 2025

01:45:49

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28