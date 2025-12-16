Ce este „autostrada de energie” în care România e la mijloc. Bogdan Ivan vorbește de investiții de 30 miliarde de euro

Ministrul Energiei a obţinut în Consiliul de miniştri al Uniunii Europene conectarea României la noua „autostradă de energie”, proiect strategic care va lega reţelele naţionale de electricitate de cele din Vestul Europei.

Investiţiile necesare pentru interconectare vor fi asigurate din fonduri europene ce pot ajunge la aproximativ 30 de miliarde de euro până în 2035, România participând cu prioritate într-un proiect comun alături de Ungaria şi Austria.

„Am votat în Consiliul UE pentru noul pachet de finanţare destinat reţelelor electrice. Vorbim despre o finanţare robustă, care poate ajunge la 30 de miliarde de euro inclusiv pentru proiectele cruciale propuse de noi în această strategie. Interconectarea reţelei noastre cu Vestul Europei este un obiectiv strategic prin care ne propunem, concret şi direct, să reducem preţurile la energie şi să creştem stabilitatea energetică a României”, a explicat ministrul energiei, Bogdan Ivan, citat de news.ro.

În urma deciziei adoptate, România îşi va majora aproape către dublu capacitatea de interconectare, de la aproximativ 4.000 MW în prezent la 7.200 MW, nivel prevăzut în proiectul strategic aprobat de Comisia Europeană. Din acelaşi pachet de finanţare face parte şi Coridorul Verde, un proiect transregional care conectează, prin România, Europa, la energia livrată în bandă din Azerbaidjan, cu o capacitate de 4.800 MW.

„Autostrăzile energiei se interconectează aici, în România. Coridorul Verde, care ne conectează cu energia din Azerbaidjan, iese din Marea Neagră în România. Ruta transbalcanică de gaz trece prin România. Interconectorul Austria-Ungaria-România ne asigură în final un tronson important din noua «autostradă energetică». Suntem într-o poziţie foarte bună şi trebuie să transferăm acest avantaj în casele oamenilor şi în economia reală”, a subliniat Bogdan Ivan, la finalul Consiliului UE pe energie.

În perioada următoare, România va elabora, împreună cu Ungaria şi Austria, un memorandum comun pentru a obţine acces la un pachet consistent de finanţare destinat interconectării, estimat la aproximativ 30 de miliarde de euro.

„Avem disponibil până în 2035 un pachet de cca. 30 de miliarde de euro fonduri europene şi noi putem fi primii care îl accesează. Estimăm că până în 2028 putem fi conectaţi la pieţele de energie din Vest, spre exemplu Franţa, unde abundenţa de energie electrică din surse nucleare menţine preţurile foarte jos”, a declarat ministrul Energiei, referindu-se la finanţarea europeană destinată dezvoltării reţelelor de energie şi interconectării reale a Uniunii Europene.

