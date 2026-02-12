Un bărbat din Timiș a sunat disperat la 112, convins că tânăra de care se îndrăgostise pe internet vrea să se sinucidă.

Vorbim despre o metodă de înșelăciune tot mai des întâlnită în mediul online – pe care polițiștii au denumit-o „romance scam".

În acest caz, un bărbat din Tmiș a fost convins că are o relație cu o tânără de 20 de ani, oe care a cunoscut-o pe o rețea de socializare. Femeia i-ar fi spus că și-a pierdut familia într-un accident rutier și că trece printr-o depresie severă.

Impresionat de poveste, bărbatul i-a trimis, în mai multe tranșe, aproximativ 3.000 de lei.

Situația a escaladat în momentul în care tânăra i-a spus că intenționează să se sinucidă. Atunci, bărbatul a sunat la 112.

Verificările polițiștilor din Buzău au scos la iveală că în spatele profilului se afla, de fapt, o femeie de 41 de ani, care ar fi folosit fotografiile unei tinere pentru a câștiga încrederea victimei.

Până în acest moment bărbatul nu a depus plângere împotriva femeii.