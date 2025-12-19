Înșelăciune de Revelion. Două familii au plătit câte 4.000 de lei pe o vilă care nu exista, în Prahova

19-12-2025 | 08:02
Un individ din Prahova a fost reținut după ce a postat anunțuri de închiriere false pe internet. Două familii i-au dat bani pentru a petrece Revelionul într-o vilă care nu există.

Marilena Iordache

Bărbatul a fost reținut. Este acuzat de înșelăciune și va fi dus în fața unui judecător cu propunere de arestare preventivă.

Tânărul de 26 de ani, din comuna prahoveană Șotrile, a convins două familii că are de închiriat o vilă pentru Revelion. Tentați de o cazare mai ieftină, în apropierea unor zone turistice precum Valea Doftanei ori Sinaia, oamenii i-au plătit avansul, doar că vila promisă nu există.

Poliție: „În cursul lunii noiembrie 2025 un bărbat ar fi indus în eroare două persoane din municipiul București și județul Teleorman obținând în mod fraudulos suma de aproximativ 4.000 de lei.”

Păgubiții au depus plângere, iar polițiștii au descins la domiciliul bărbatului.

Poliție: „Polițiștii din cadrul biroului de investigații criminale al poliției municipiului Câmpina au pus în executare un mandat de percheziție domiciliară în comuna Șotrile în cadrul unui dosar penal ce visează săvârșirea unei acțiuni de înșelăciune.”

Anchetatorii ne sfătuiesc să cerem proprietarului un tur video live al proprietății înainte să închiriem o vilă sau o pensiune pentru sărbători, iar plata să o facem abia după ce ne asigurăm că persoana cu care vorbim este proprietarul real.

Sursa: Pro TV

Dată publicare: 19-12-2025 08:02

Este alertă în Constanța, unde echipe de polițiști și jandarmi caută de joi un deținut evadat de la Penitenciarul Poarta Albă.

