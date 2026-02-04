"Poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti - Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice Sector 1 au pus în executare 14 mandate de percheziţie domiciliară, în municipiul Bucureşti şi în judeţele Ilfov, Prahova, Constanţa şi Gorj, într-un dosar penal în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave", informează Biroul de presă al DGPMB.

Potrivit anchetatorilor, în perioada 2020-2023, mai multe persoane, în calitate de reprezentanţi ai unor societăţi comerciale şi societăţi pe acţiuni, ar fi efectuat peste 1.300 de transporturi agabaritice şi pentru a reduce tariful de drum ar fi declarat în cererile pentru eliberarea autorizaţiilor date tehnice neconforme cu caracteristicile reale ale transporturilor.

"Prejudiciul cauzat este estimat la aproximativ 1.600.000 de euro", precizează organele de anchetă.

În vederea administrării materialului probator, miercuri, poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice Sector 1 au pus în aplicare cele 14 mandate de percheziţie domiciliară.

Persoanele vizate au fost depistate şi urmează să fie conduse la audieri.

"Cercetările sunt continuate de către poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice Sector 1, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave", arată sursa citată.