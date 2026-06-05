Tendința pune presiune pe dezvoltatori, care încearcă să stimuleze cererea într-o piață mai precaută. Iar unele companii încep să se confrunte cu dificultăți financiare.

În primele 5 luni din 2026 s-au vândut mai puține case, terenuri și apartamente, cu 7,9% față de aceeași perioadă a anului trecut. Clienții analizează cu atenție ofertele, compară prețurile și negociază.

Scăderea numărului de tranzacții pune presiune suplimentară asupra dezvoltatorilor, care spun că se confruntă deja cu provocări. Trebuie să gestioneze costuri mai mari pentru materiale de construcții, dar sunt afectați și de modificările fiscale și legislative.

Ramona Ganea, vicepreședintele Asociației Dezvoltatorilor Imobiliari din Romania: „Este o perioadă de recalibrare, aș putea spune, o perioadă în care dezvoltatorii se obișnuiesc cu noile schimbări legislative și, de asemenea, se adaptează noilor solicitări din piață. Există o presiune în acest moment pe dezvoltatori, dar nu vorbim aici de insolvență, cel puțin în portofoliul nostru”.

Adriana Iftimie, directorul general al Federației Patronatelor Societăților din Construcții: „Un dezvoltator, în momentul în care a simțit că există niște vulnerabilități, sigur că trebuie să își ia măsuri, primele măsuri să își vândă repede ce are, ce are deja construit și să nu își vândă în pierdere și, în al doilea rând, să încetinească ritmul de investiții”.

Oana Ivan, consultant imobiliar: „Conform unui studiu realizat de o firmă de specialitate de insolvență și restructurare, pe București, dintr-un eșantion de 3.000 de companii de dezvoltare imobiliară analizate, undeva la 2.300 sunt la un risc mare și foarte mare de insolvență”.

Potrivit unei platforme de imobiliare, în 6 orașe din țară prețul mediu al locuințelor a depășit 2.000 de euro pe metru pătrat util. Printre ele se numără București, Brașov și Cluj-Napoca.