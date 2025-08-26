Ce cumpără unii români pentru a economisi bani. Cu 50 de lei, le ajunge pentru o lună întreagă

26-08-2025 | 08:43
În vremuri mai dificile, din punct de vedere financiar, gospodinele găsesc tot felul de trucuri culinare ca să facă preparate bune, cu bani puțini.  

Adriana Stere

De exemplu, pot găti o oală mare de borș cu verdeață din mai multe feluri de pește. Sau, în cazul unui buget restrâns, se orientează inclusiv către tacâmuri de pui.

Inventivi de nevoie, că atât îi ținea buzunarul, mulți gospodari au pescuit de pe patul cu gheață numai peștele slab. Foarte slab.

Bărbat:Cap, spate, coadă. O ciorbă fac. E excelentă.”

Somonul norvegian e tranșat în fileuri vândute cu 80 de lei kilogramul și tacâmuri de 13 lei, rezervate clienților fideli.

bucătărie cu mirosuri
Cum elimini mirosul de mâncare din bucătărie, rapid și natural. Ce alimente au un miros persistent

Femeie:Tacâm de pește. Astăzi facem pilaf de orez. Punem puțin piper, doar puțin, la fiecare. E simplu, ușor, ieftin.”

Femeie:Căpățânile de novac 4 lei și de crap 5 lei.”

Un cuplu s-a pregătit să gătească o lună întreagă din stocul cărat în sacoșe. 10 kilograme de carne pentru tocană și zeamă au costat 50 de lei.

Bărbat: „Ceva fiert cu ceapă, cu ardei, cu cartofei, mai facem și noi o oală plină.”

Tacâmurile și oasele, din nou la modă

Tacâmurile de pui sunt tot ce rămâne din carcasa unei păsări, după ce pulpele, pieptul și aripile, bucățile cărnoase, sunt scoase. Adică spinarea, gâtul, ghearele, osul pieptului și partea din spate. Mai mult os, ceva cartilaj, câteva firicele de carne. Acum 4 decenii, tacâmurile erau cea mai accesibilă sursă de proteine și colagen. De puțin timp, sunt tot mai căutate în magazine și carmangerii, iar pe site-uri găsim o mulțime de rețete cu aceste bucăți care costă între 2 și 10 lei kilogramul.

Și măcelarii observă revenirea în forță a oaselor garf, de porc și vițel, printre preferințele clienților. Afumate, merg la fasole și varză și, spun oamenii, merită prețul între 7 și 15 lei pe kilogram.

Adrian Dan, sociolog:Toate țările au trecut prin așa ceva, în perioadele de recesiune economică. În Spania, în 1970, la apogeul dictaturii lui Franco, spaniolii făceau ciorbă de pâine cu usturoi și asta reușeau să mănânce. Apare acest mecanism de adaptare care funcționează o perioadă de timp. Din păcate, ceea ce cheltuim pentru plăceri, să nu le spunem chiar vicii, se menține destul de constant.”

În 2024, românii au mâncat în medie 28 de kilograme de carne de pui, în creștere față de anul precedent. Și producția, în creștere constantă, a ajuns la 730.000 de tone, dublu față de 1990.

Sursa: Pro TV

