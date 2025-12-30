Ce să porți în noaptea de Revelion. Sfaturi de la designeri și experți

Stiri Diverse
30-12-2025 | 20:00
×
Codul embed a fost copiat

Pe lângă mâncare, pentru marea petrecere, avem nevoie și de haine de sărbătoare, pe care mulți le caută acum prin magazine. Indiferent dacă fac revelionul acasă, la cabană sau la restaurant, vor să iasă în evidență.

autor
Bianca Ghiță

Ar trebui, însă, să renunțăm la paietele în exces sau la combinația de roșu cu negru, spun designerii vestimentari, și să purtăm catifea și mătase.

Prin centrele comerciale, fetele care nu și-au găsit ținuta pentru Revelion probează de zor.

Fată: "Acum am venit în mall și am venit să caut, cât o să stau aici, nu știu..."

Reporter: "Cum vrei să fie?"

Citește și
Avion
Explicația unui pilot pentru aterizarea virală de la Cluj-Napoca. De ce avionul era „strâmb”

Fată: "Nu m-am hotărât încă, un pantalon scurt, cu sclipici, negru sau bleumarin."

Altele și-au ales accesoriile.

Fată: "Am găsit. O să-mi iau o rochiță sacou all black, mai pe simplu, probabil make-up-ul, un ruj roșu, maxim, nimic altceva."

Corespondent Știrile PRO TV: "Cine nu a găsit în magazine ținuta potrivită pentru noaptea de Revelion, poate opta pentru o rochie închiriată. În unele cazuri, este și cu 70% mai ieftină, în funcție de firmă și material, și poate fi returnată imediat după eveniment, fără să trebuiască să îi găsim un loc în șifonier."

Designerii spun că trebuie să ținem cont, în primul rând, de locul în care petrecem revelionul, dar trebuie să fim atenți și la cromatică.

Irina Voinea, fashion designer: "Primul lucru care-mi vine în minte ar fi să nu combinăm roșu cu negru, e o combinație foarte dură. Încurajez toți clienții să iasă din zona de negru, pentru că este o zonă safe, chiar dacă vorbim de o dantelă neagră sau un negru lucios. Să mergem poate spre un argintiu, un auriu, un alb cu negru."

Neculai Stanciu, formator de stil: "Eu aș vrea anul acesta să nu mai avem ținute din astea cu mult roșu, mult glitter, multe paiete. Aș merge mai mult pe materiale mai prețioase: mătase, catifea. Nu trebuie să fim neapărat în roșu cu tot glitterul pe noi. Dacă vorbim strict de această seară, atunci când ciocnim la 12 noaptea, de preferat ca toată lumea să se îmbrace într-o rochie, că după ne aruncăm la zăpadă, ne băgăm la somn, dar la 12 noaptea, indiferent dacă facem acasă, la cabană sau la restaurant, ideal ar fi să ne îmbrăcăm eleganți."

La bărbați, lucrurile sunt mai simple: în funcție de locul petrecerii, pot purta un costum, un pulover sau un tricou.

Guvernul s-a reunit în ultima şedinţă din 2025. Concediile medicale vor fi verificate mai strict. Ce alte măsuri se vor lua

Sursa: Pro TV

Etichete: revelion, tinute, designeri,

Dată publicare: 30-12-2025 20:00

Articol recomandat de sport.ro
Bernadette Szocs, desemnată cea mai bună sportivă a anului 2025!
Bernadette Szocs, desemnată cea mai bună sportivă a anului 2025!
Citește și...
Mall-urile, pline în a doua zi de Crăciun. Românii au fost în căutare de reduceri și ținute pentru petrecerea de Revelion
Stiri Diverse
Mall-urile, pline în a doua zi de Crăciun. Românii au fost în căutare de reduceri și ținute pentru petrecerea de Revelion

După masa de Crăciun, mulți și-au petrecut ziua prin mall-uri. Pentru că Moșul nu nimerește de fiecare dată cadoul potrivit, unii au venit să returneze ce au primit.

Recomandări
Până când vrea Guvernul să fie promulgată, „cel târziu”, legea privind pensiile magistraților. „Așteptăm observațiile CE”
Stiri Politice
Până când vrea Guvernul să fie promulgată, „cel târziu”, legea privind pensiile magistraților. „Așteptăm observațiile CE”

Absența celor patru judecători CCR de la ședința pentru pensiile magistraților naște noi discuții despre cum ar putea fi deblocată situația ca să nu pierdem 231 de milioane de euro.

Trafic infernal pe DN1, în Prahova. Zona în care șirul de mașini este mult mai lung de 8 kilometri
Stiri actuale
Trafic infernal pe DN1, în Prahova. Zona în care șirul de mașini este mult mai lung de 8 kilometri

De ore bune, șoselele către stațiunile montane sunt foarte aglomerate, de zecile de mii de turiști care își vor petrece Revelionul în hoteluri sau pensiuni.

Medvedev l-a amenințat cu moartea pe Zelenski. Acolitul lui Putin, în delir: „Doamna cu coasa va veni în curând”
Stiri externe
Medvedev l-a amenințat cu moartea pe Zelenski. Acolitul lui Putin, în delir: „Doamna cu coasa va veni în curând”

Fostul preşedinte rus Dmitri Medvedev l-a ameninţat cu moartea iminentă pe preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski marţi, într-un mesaj presărat cu insulte pe Telegram, informează DPA.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 30 Decembrie 2025

01:03:48

Alt Text!
La Măruță
30 Decembrie 2025

01:31:17

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
30 Decembrie 2025

01:46:51

Alt Text!
Întrebarea mesei rotunde
Emilia Popescu la întrebarea mesei rotunde

42:11

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28