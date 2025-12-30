Ce să porți în noaptea de Revelion. Sfaturi de la designeri și experți

Pe lângă mâncare, pentru marea petrecere, avem nevoie și de haine de sărbătoare, pe care mulți le caută acum prin magazine. Indiferent dacă fac revelionul acasă, la cabană sau la restaurant, vor să iasă în evidență.

Ar trebui, însă, să renunțăm la paietele în exces sau la combinația de roșu cu negru, spun designerii vestimentari, și să purtăm catifea și mătase.

Prin centrele comerciale, fetele care nu și-au găsit ținuta pentru Revelion probează de zor.

Fată: "Acum am venit în mall și am venit să caut, cât o să stau aici, nu știu..."

Reporter: "Cum vrei să fie?"

Fată: "Nu m-am hotărât încă, un pantalon scurt, cu sclipici, negru sau bleumarin."

Altele și-au ales accesoriile.

Fată: "Am găsit. O să-mi iau o rochiță sacou all black, mai pe simplu, probabil make-up-ul, un ruj roșu, maxim, nimic altceva."

Corespondent Știrile PRO TV: "Cine nu a găsit în magazine ținuta potrivită pentru noaptea de Revelion, poate opta pentru o rochie închiriată. În unele cazuri, este și cu 70% mai ieftină, în funcție de firmă și material, și poate fi returnată imediat după eveniment, fără să trebuiască să îi găsim un loc în șifonier."

Designerii spun că trebuie să ținem cont, în primul rând, de locul în care petrecem revelionul, dar trebuie să fim atenți și la cromatică.

Irina Voinea, fashion designer: "Primul lucru care-mi vine în minte ar fi să nu combinăm roșu cu negru, e o combinație foarte dură. Încurajez toți clienții să iasă din zona de negru, pentru că este o zonă safe, chiar dacă vorbim de o dantelă neagră sau un negru lucios. Să mergem poate spre un argintiu, un auriu, un alb cu negru."

Neculai Stanciu, formator de stil: "Eu aș vrea anul acesta să nu mai avem ținute din astea cu mult roșu, mult glitter, multe paiete. Aș merge mai mult pe materiale mai prețioase: mătase, catifea. Nu trebuie să fim neapărat în roșu cu tot glitterul pe noi. Dacă vorbim strict de această seară, atunci când ciocnim la 12 noaptea, de preferat ca toată lumea să se îmbrace într-o rochie, că după ne aruncăm la zăpadă, ne băgăm la somn, dar la 12 noaptea, indiferent dacă facem acasă, la cabană sau la restaurant, ideal ar fi să ne îmbrăcăm eleganți."

La bărbați, lucrurile sunt mai simple: în funcție de locul petrecerii, pot purta un costum, un pulover sau un tricou.

