Polițiștii au stabilit că patru copii erau obligați să cerșească pe străzile din București, sub amenințarea bătăii, anunță Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 4.

Schema infracțională

În perioada noiembrie 2025 – februarie 2026, părinții i-au determinat pe cei patru minori „să apeleze, în mod repetat, la mila publicului" pe mai multe străzi din sector, prin „amenințări cu acte de violență fizică și injurii". Banii obținuți erau folosiți pentru chirie, alimente, „băuturi alcoolice și țigări, precum și pentru practicarea jocurilor de noroc".

Cei doi tineri majori îi însoțeau și supravegheau pe minori la locurile de cerșit și au primit control judiciar pentru 60 de zile. Ancheta este condusă de procurorii Parchetului Sectorului 4, cu sprijinul polițiștilor de investigații criminale.