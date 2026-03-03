De ce a atacat Iranul state arabe după uciderea ayatollahului. Teheranul a pus în aplicare un plan secret al lui Khamenei

Forțele iraniene au pus în aplicare un plan conceput de ayatollahul Ali Khamenei și de principalii comandanți de la Teheran, cu scopul de a genera instabilitate în Orientul Mijlociu, de a provoca turbulențe pe piețele globale și de a crește miza confruntării, în speranța că vor forța SUA și Israelul să își oprească ofensiva, notează FT.

Un apropiat al regimului a declarat pentru Financial Times că liderul suprem — ucis în primul val de lovituri asupra Teheranului, sâmbătă — împreună cu colaboratorii săi au început să lucreze la un plan „detaliat” după războiul devastator de 12 zile purtat de Israel împotriva republicii islamice în luna iunie a anului trecut.

Potrivit aceleiași surse, planul prevedea atacuri asupra infrastructurii energetice și lovituri menite să perturbe traficul aerian în regiune.

„Nu am avut de ales decât să escaladăm și să aprindem un foc mare, astfel încât toată lumea să vadă”, a afirmat sursa. „Când liniile noastre roșii au fost încălcate, cu încălcarea tuturor legilor internaționale, nu am mai putut respecta regulile jocului.”

Planul a fost pus în aplicare în pofida morții lui Khamenei și a cel puțin șase oficiali iranieni de rang înalt din armată și servicii de informații — inclusiv ministrul apărării și șeful Gărzilor Revoluționare — în urma bombardamentelor masive ale SUA și Israelului.

Ayatollahul Alireza Arafi, membru al consiliului interimar de conducere format din trei persoane și anunțat la câteva ore după moartea lui Khamenei, a transmis luni, într-un mesaj video, că „acest război continuă cu demnitate, conform planului conceput de [Khamenei]”.