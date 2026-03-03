Război în Iran, ziua a patra. Donald Trump: „Totul a fost neutralizat”
Război în Iran, ziua a patra. Donald Trump: „Totul a fost neutralizat"

De ce a atacat Iranul state arabe după uciderea ayatollahului. Teheranul a pus în aplicare un plan secret al lui Khamenei

AFP

Iranul ar fi pus în aplicare un plan elaborat de conducerea de la Teheran pentru a destabiliza Orientul Mijlociu și a presa SUA și Israelul să oprească ofensiva, chiar după uciderea liderului suprem și a unor oficiali militari de rang înalt.

Adrian Popovici

Forțele iraniene au pus în aplicare un plan conceput de ayatollahul Ali Khamenei și de principalii comandanți de la Teheran, cu scopul de a genera instabilitate în Orientul Mijlociu, de a provoca turbulențe pe piețele globale și de a crește miza confruntării, în speranța că vor forța SUA și Israelul să își oprească ofensiva, notează FT.

Un apropiat al regimului a declarat pentru Financial Times că liderul suprem — ucis în primul val de lovituri asupra Teheranului, sâmbătă — împreună cu colaboratorii săi au început să lucreze la un plan „detaliat” după războiul devastator de 12 zile purtat de Israel împotriva republicii islamice în luna iunie a anului trecut.

Potrivit aceleiași surse, planul prevedea atacuri asupra infrastructurii energetice și lovituri menite să perturbe traficul aerian în regiune.

„Nu am avut de ales decât să escaladăm și să aprindem un foc mare, astfel încât toată lumea să vadă”, a afirmat sursa. „Când liniile noastre roșii au fost încălcate, cu încălcarea tuturor legilor internaționale, nu am mai putut respecta regulile jocului.”

Tactica folosită de iranieni după moartea ayatollahului. Factorul ascuns care ar putea dicta durata războiului
Tactica folosită de iranieni după moartea ayatollahului. Factorul ascuns care ar putea dicta durata războiului

Planul a fost pus în aplicare în pofida morții lui Khamenei și a cel puțin șase oficiali iranieni de rang înalt din armată și servicii de informații — inclusiv ministrul apărării și șeful Gărzilor Revoluționare — în urma bombardamentelor masive ale SUA și Israelului.

Ayatollahul Alireza Arafi, membru al consiliului interimar de conducere format din trei persoane și anunțat la câteva ore după moartea lui Khamenei, a transmis luni, într-un mesaj video, că „acest război continuă cu demnitate, conform planului conceput de [Khamenei]”.

Piețele internaționale, sensibile la atacurile Iranului asupra vecinilor

Luni, odată cu redeschiderea piețelor după weekend, regimul a escaladat dramatic reacția, vizând instalații energetice din zona Golfului, bogată în petrol. Drone iraniene au fost lansate asupra unei infrastructuri critice de gaze din Qatar și asupra uneia dintre cele mai mari rafinării din Arabia Saudită.

Consecința a fost oprirea livrărilor de gaze din Qatar, unul dintre principalii furnizori mondiali de gaze naturale lichefiate. Prețurile petrolului și gazelor au crescut brusc, iar traficul maritim prin Strâmtoarea Hormuz — coridor strategic prin care tranzitează aproximativ o cincime din energia și gazele comerciale ale lumii — a fost grav afectat.

În zilele care au urmat declanșării conflictului de către SUA și Israel, drone iraniene au lovit, de asemenea, hoteluri, aeroporturi și porturi din state precum Emiratele Arabe Unite, Kuweit, Irak, Oman și Bahrain. Teheranul a lansat salve de rachete și drone asupra bazelor americane din regiune și este suspectat că ar fi vizat și o bază britanică din Cipru.

„Acest lucru va continua și va exista o escaladare suplimentară”, a avertizat sursa citată. „La ce se așteptau? Dacă liderul republicii islamice este vizat, cred că nu se va întâmpla nimic?”

Exercițiul de alarmare publică "Miercurea Sirenelor" se amână din motive de securitate

Sursa: Financial Times

iran, SUA, ayatolah

Dată publicare:

Iranul participă la o competiție majoră în plin război: „Cât curaj!“
Iranul participă la o competiție majoră în plin război: „Cât curaj!“
La începutul celei de-a patra zile a războiului din Orientul Mijlociu declanşat de ofensiva americano-israeliană împotriva Iranului, Israelul a anunţat marţi că a lovit sediul radioteleviziunii publice din Teheran.

Rusia opreşte operaţiunile la centrala nucleară din Iran și evacuează personalul: ”Centrala este în pericol”
Stiri externe
Rusia opreşte operaţiunile la centrala nucleară din Iran și evacuează personalul: ”Centrala este în pericol”

Agenţia nucleară rusă Rosatom a anunţat marţi încetarea operaţiunilor la centrala atomo-electrică iraniană de la Bushehr şi evacuarea de acolo a personalului rus, ca urmare a riscurilor create de bombardamentele americano-israeliene.

Mark Rutte: NATO nu e implicată, dar salută loviturile contra Iranului. Alianța își repoziționează forțele de reacție
Stiri externe
Mark Rutte: NATO nu e implicată, dar salută loviturile contra Iranului. Alianța își repoziționează forțele de reacție

Atacurile lansate împotriva Iranului de către Statele Unite şi Israel sunt ”susţinute larg” în Europa, anunţă marţi secretarul general al NATO Mark Rutte, la Skopje, în Macedonia de Nord, relatează AFP.

Ce riscă Europa, după ce Iranul a avertizat UE să nu se amestece în război. „Dacă vă implicați, vom răspunde”
Interviurile Stirileprotv.ro
Ce riscă Europa, după ce Iranul a avertizat UE să nu se amestece în război. „Dacă vă implicați, vom răspunde”

Europa ar putea deveni țintă indirectă în conflictul dintre Iran și SUA, după ce Teheranul a avertizat statele UE să nu se implice militar în conflict. 

România vrea sub „umbrela nucleară” a Franței. Câte focoase nucleare are la dispoziție Emmanuel Macron
Stiri externe
România vrea sub „umbrela nucleară” a Franței. Câte focoase nucleare are la dispoziție Emmanuel Macron

România participă la discuţiile privind umbrela nucleară a Franţei, însă, pentru moment, este prea devreme pentru o concluzie, au afirmat, marţi, surse oficiale.

