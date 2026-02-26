Un bărbat în vârstă de 54 de ani a intrat în atenţia Poliţiei după ce, în 24 februarie, poliţiştii au făcut semn de oprire maşinii pe care bărbatul o conducea, pe strada Şoseaua Alexandriei, în municipiul Turnu Măgurele.

Controlul de rutină a scos la iveală faptul că bărbatul aflat la volan nu are permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule şi se afla sub influenţa alcoolului.

În plus, văzând-o pe pasagera aflată în autoturism, poliţiştii au extins cercetările, constatând că femeia tocmai fusese bătută, deşi obţinuse un ordin de protecţie împotriva agresorului.

„Totodată, poliţistii au stabilit faptul că bărbatul ar fi încălcat măsurile dispuse prin ordin de protecţie, prin aceea că nu ar fi respectat obligaţia să păstreze o distanţă minimă de 50 de metri faţă de soţia sa, care se afla în autoturism, în calitate de pasager, şi ar fi agresat-o fizic pe aceasta. Femeia a fost transportată la o unitate spitalicească pentru acordarea de îngrijiri medicale de specialitate”, precizează Inspectoratul de Poliţie Teleorman.

Bărbatul este cercetat pentru violenţă în familie, conducerea unui vehicul fără a poseda permis de conducere, conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului şi încălcarea ordinului de protecţie. El a fost arestat preventiv.