Sesizarea s-a dovedit falsă, fiind făcută de doi tineri identificați ulterior.

Poliţişti din cadrul Compartimentului apeluri de urgenţă au primit noaptea trecută un apel 112 cu privire la producerea unui accident rutier în localitatea Sinoie, fiind alertaţi lucrătorii Secţiei 2 Poliţie Rurală Cogealac, care au ajuns la adresa indicată, a informat Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Constanţa.

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) "Dobrogea", a anunţat că la faţa locului, la intrarea în Sinoie dinspre Mihai Viteazu, unde un autoturism s-a răsturnat de pe un pod, o persoană fiind încarcerată, au fost trimise o autospecială a pompierilor, un echipaj de descarcerare şi două echipaje medicale - de la SMURD şi Serviciul de Ambulanţă Judeţean Constanţa.

Verificări extinse: niciun accident, nicio victimă

IPJ Constanţa a precizat că s-au făcut verificări atât la locul indicat de apelantul care a sunat la 112, cât şi în zonele adiacente localităţilor Sinoie şi Mihai Viteazu, constatându-se "inexistenţa evenimentului rutier, nefiind depistate autoturisme sau victime".

Poliţiştii au continuat verificările şi au depistat apelanţii, ei fiind doi tineri, de 16 şi 20 de ani, ambii din localitatea Sinoie, care au declarat că au dorit să facă o glumă, apelând numărul unic de urgenţă 112.

Minorul de 16 ani a fost sancţionat contravenţional cu 2.000 de lei, iar cel de al doilea tânăr, cu 4.000 de lei.

"Acest incident trage un nou semnal de alarmă asupra responsabilităţii civice. Deşi sancţiunile aplicate celor doi tineri sunt considerabile, costul real al unei astfel de fapte nu se măsoară doar în bani, ci în secunde vitale. În timp ce echipajele de poliţie, ambulanţă sau pompieri sunt trimise să caute un accident fictiv pe un câmp, o persoană reală, aflată într-o situaţie critică (...) poate aştepta ajutorul care întârzie. Un operator 112 blocat într-o convorbire falsă este un operator indisponibil pentru o urgenţă reală", se mai spune în comunicatul transmis de IPJ Constanţa.