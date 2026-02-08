Suporterii oaspeţi au încercat să intre pe teren la finalul partidei şi a fost nevoie de intervenţia jandarmilor care au folosit substanţe iritant-lacrimogene pentru a detensiona situaţia.

Reprezentanţii Grupării de Jandarmi Mobilă Cluj-Napoca au anunţat, duminică, ce măsuri au fost luate după incidentele petrecute la meciul de fotbal din CFR Cluj şi Universitatea Cluj.

”La finalul partidei de fotbal dintre echipele F.C. C.F.R. 1907 Cluj – A.S.F.C. Universitatea Cluj, desfăşurată în data de 07.02.2026, suporterii echipei oaspete din peluză au încercat pătrunderea pe suprafaţa de joc. În acest context, a fost nevoie de intervenţia imediată a forţelor de ordine, moment în care suporterii nu s-au supus somaţiilor, fiind nevoie de folosirea substanţelor iritant-lacrimogene pentru a-i dispersa şi a detensiona situaţia”, au transmis jandarmii.

Ei au precizat că au întocmit patru acte de sesizare a organelor penale, trei dintre acestea pentru nerespectarea regimului materialele explozive şi una pentru încălcarea legii privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului de droguri.

Totodată, jandarmii au dat şapte sancţiuni contravenţionale, în valoare totală de 37.100 de lei.

”Dintre acestea, două sancţiuni contravenţionale, în valoare totală de 20.000 de lei, au fost aplicate organizatorului evenimentului sportiv, iar o sancţiune contravenţională, în valoare de 15.000 de lei, a fost aplicată societăţii specializate de pază şi protecţie, pentru nerespectarea obligaţiilor ce le revin.

De asemenea, au fost aplicate 4 sancţiuni complementare privind interzicerea accesului la competiţiile sportive pe o perioadă de şase luni sau un an”, au afirmat jandarmii.

Echipa CFR Cluj a învins sâmbătă seara, pe teren propriu, scor 3-2, formaţia Universitatea Cluj, în etapa a 26-a din Superligă, meci marcat de incidente la final.

Imediat după ce arbitrul Rareş Vidican a fluierat finalul meciului în Gruia, tehnicianul Cristiano Bergodi a sărit la bătaie cu Andrei Cordea, apoi s-a îndreptat către Muhar, pe teren izbucind un adevărat scandal.

Tensiunile au continuat şi în tribune, acolo unde suporterii lui „U” Cluj au încercat să rupă gardurile şi să intre pe teren. În cele din urmă, aceştia au fost calmaţi de jandarmi, iar lucrurile nu au degenerat.