Ce a făcut Trump cu 82 de milioane dolari, din august pâna în octombrie. Oficiul pentru Etică Guvernamentală

16-11-2025 | 11:26
Donald Trump
Getty

Președintele american Donald Trump a achiziționat obligațiuni corporative și municipale în valoare de cel puțin 82 de milioane de dolari, între sfârșitul lunii august și începutul lunii octombrie.

autor
Mihai Niculescu

Președintele SUA a făcut inclusiv investiții noi în sectoare care beneficiază de politicile administrației sale, potrivit declarațiilor financiare publicate sâmbătă.

Formularele publicate de Oficiul pentru Etică Guvernamentală arată că Trump a efectuat peste 175 de achiziții financiare între 28 august și 2 octombrie, ridicând întrebări despre potențiale conflicte de interese.

Investiții de până la 337 de milioane dolari

Legea transparenței Ethics in Government Act din 1978 nu obligă la divulgarea sumelor exacte, ci doar a unor intervale valorice. Conform calculelor Reuters, valoarea maximă cumulată a acestor achiziții depășește 337 de milioane de dolari, transmite news.ro.

Majoritatea activelor listate în declarațiile de sâmbătă sunt obligațiuni emise de municipalități, state, comitate, districte școlare și alte entități cu legături publice.

Investiții în sectoare favorizate de dereglementări

Noile investiții ale lui Trump acoperă mai multe industrii, inclusiv domenii care au beneficiat deja sau beneficiază de dereglementările și politicile administrației sale. Printre obligațiunile corporative cumpărate se află emisiuni ale producătorilor de cipuri Broadcom și Qualcomm, giganților tehnologici precum Meta, retailerilor Home Depot și CVS Health, precum și băncilor de pe Wall Street precum Goldman Sachs și Morgan Stanley.

Obligațiuni JP Morgan, în ciuda apelului la investigare

Achiziţiile din august au inclus și obligațiuni ale JP Morgan, bancă pe care Trump a cerut vineri Departamentului de Justiție să o investigheze pentru legăturile sale cu Jeffrey Epstein - o mișcare care ridică semne de întrebare despre coerența dintre investițiile personale și poziția publică a președintelui.

Trump a cumpărat și obligațiuni Intel după ce guvernul SUA, sub conducerea sa, a achiziționat o participație în companie.

Casa Albă: Portofoliul este administrat de o instituție terță

Casa Albă nu a răspuns imediat solicitărilor de comentarii. Administrația susține că Trump continuă să depună declarațiile obligatorii privind investițiile, dar că portofoliul este administrat de o instituție financiară terță, fără implicarea lui sau a familiei sale.

Trump, care s-a îmbogățit în sectorul imobiliar, a afirmat anterior că și-a plasat companiile într-un trust gestionat de copiii săi. O declarație depusă în august a indicat că a achiziționat peste 100 de milioane de dolari în obligațiuni de la revenirea sa la Casa Albă, pe 20 ianuarie.

Avere de peste 1,6 miliarde dolari

În declarația anuală depusă în iunie, Trump a raportat venituri de peste 600 de milioane de dolari provenite din criptomonede, terenuri de golf, licențe și alte afaceri. Documentul a arătat și că intrarea sa în piața cripto i-a crescut considerabil averea.

Potrivit calculelor Reuters, declarația din iunie indica active în valoare de cel puțin 1,6 miliarde de dolari.

Sursa: News.ro

